https://uz.sputniknews.ru/20221017/shavkat-mirziyoev-posetit-turkmenistan-s-ofitsialnym-vizitom-29188932.html

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с официальным визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с официальным визитом

Подробнее о предстоящем визите главы Узбекистана в Туркменистан - читайте в нашем материале.

2022-10-17T10:28+0500

2022-10-17T10:28+0500

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политика

республика

мирзиёев

туркменистан

визит

узбекистан

глава государства

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Туркменистан с официальным визитом. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Кабмина, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.Известно, что визит состоится 20-21 октября. Два государства совместно подготовили проект программы предстоящего визита, который предусматривает подписание пакета двусторонних документов по итогам переговоров в Ашхабаде.Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил руководителю МИД обеспечить высокий организационный уровень предстоящего официального визита Мирзиёева и запланированных в его рамках мероприятий. Также он отметил важность данных переговоров, которые нацелены на придание нового импульса дальнейшему развитию взаи­мовыгодного туркмено-узбекского сотрудничества, носящего стратегический характер.

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