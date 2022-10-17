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https://uz.sputniknews.ru/20221017/shavkat-mirziyoev-posetit-turkmenistan-s-ofitsialnym-vizitom-29188932.html
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с официальным визитом
Подробнее о предстоящем визите главы Узбекистана в Туркменистан - читайте в нашем материале.
2022-10-17T10:28+0500
2022-10-17T10:28+0500
политика
республика
мирзиёев
туркменистан
визит
узбекистан
глава государства
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Туркменистан с официальным визитом. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Кабмина, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.Известно, что визит состоится 20-21 октября. Два государства совместно подготовили проект программы предстоящего визита, который предусматривает подписание пакета двусторонних документов по итогам переговоров в Ашхабаде.Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил руководителю МИД обеспечить высокий организационный уровень предстоящего официального визита Мирзиёева и запланированных в его рамках мероприятий. Также он отметил важность данных переговоров, которые нацелены на придание нового импульса дальнейшему развитию взаи­мовыгодного туркмено-узбекского сотрудничества, носящего стратегический характер.
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шавкат мирзиёев посетит туркменистан с официальным визитом биография когда 20 21 октября подробнее о предстоящем визите главы узбекистана в туркменистан что обсудят какие договооры подпишут бердымухамедов сердар жена дети фото мирзиеев
шавкат мирзиёев посетит туркменистан с официальным визитом биография когда 20 21 октября подробнее о предстоящем визите главы узбекистана в туркменистан что обсудят какие договооры подпишут бердымухамедов сердар жена дети фото мирзиеев

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с официальным визитом

10:28 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана Саммит Содружества Независимых Государств
 Саммит Содружества Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Подробнее о предстоящем визите главы Узбекистана в Туркменистан - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Туркменистан с официальным визитом. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Кабмина, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
Известно, что визит состоится 20-21 октября. Два государства совместно подготовили проект программы предстоящего визита, который предусматривает подписание пакета двусторонних документов по итогам переговоров в Ашхабаде.
Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил руководителю МИД обеспечить высокий организационный уровень предстоящего официального визита Мирзиёева и запланированных в его рамках мероприятий. Также он отметил важность данных переговоров, которые нацелены на придание нового импульса дальнейшему развитию взаи­мовыгодного туркмено-узбекского сотрудничества, носящего стратегический характер.
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