https://uz.sputniknews.ru/20221017/uchastniki-koreyskoy-gruppy-bts-proydut-slujbu-v-armii-29204131.html
Участники корейской группы BTS пройдут службу в армии
Участники корейской группы BTS пройдут службу в армии
Служба в армии участников всемирно известной к-поп группы предусматривает индивидуальный график.
2022-10-17T17:09+0500
2022-10-17T17:09+0500
2022-10-17T17:13+0500
культура
южная корея
армия
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Участники корейского музыкального коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".Известно, что вокалист Чин, который ранее получил отсрочку из-за плотного концертного графика, пройдет армейскую службу первым. Остальные члены южнокорейского коллектива также отправятся в армию после запланированных концертов.Кроме этого, официальный представитель группы рассказал о планах музыкантов возобновить концертную деятельность после завершения службы.Так, обязательный срок воинской службы в южнокорейской армии составляет два года. При этом нынешнее законодательство страны позволяет спортсменам и музыкантам мирового уровня проходить альтернативную службу по рекомендациям министерства культуры, спорта и туризма.Согласно данным менеджеров группы, участники коллектива сосредоточатся на сольных проектах, но в соответствии с планами службы в армии.
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участники корейской группы bts пройдут службу в армии служба в армии участников всемирно известной к-поп группы предусматривает индивидуальный график
участники корейской группы bts пройдут службу в армии служба в армии участников всемирно известной к-поп группы предусматривает индивидуальный график
Участники корейской группы BTS пройдут службу в армии
17:09 17.10.2022 (обновлено: 17:13 17.10.2022)
Служба в армии членов всемирно известной к-поп группы будет предусматривать индивидуальный график.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Участники корейского музыкального коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".
Известно, что вокалист Чин, который ранее получил отсрочку из-за плотного концертного графика, пройдет армейскую службу первым. Остальные члены южнокорейского коллектива также отправятся в армию после запланированных концертов.
"Чин отзовет свою просьбу об отсрочке от армии в конце месяца и пройдет процедуру призыва в вооруженные силы согласно требованиям управления личного воинского состава (минобороны Южной Кореи)", – говорится в сообщении агентства.
Кроме этого, официальный представитель группы рассказал о планах музыкантов возобновить концертную деятельность после завершения службы.
"Участники BTS с нетерпением ждут возможности снова собраться как группа примерно в 2025 году", – отметили менеджеры артистов.
Так, обязательный срок воинской службы в южнокорейской армии составляет два года. При этом нынешнее законодательство страны позволяет спортсменам и музыкантам мирового уровня проходить альтернативную службу по рекомендациям министерства культуры, спорта и туризма.
Согласно данным менеджеров группы, участники коллектива сосредоточатся на сольных проектах, но в соответствии с планами службы в армии.