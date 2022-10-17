https://uz.sputniknews.ru/20221017/uchastniki-koreyskoy-gruppy-bts-proydut-slujbu-v-armii-29204131.html

Участники корейской группы BTS пройдут службу в армии

Участники корейской группы BTS пройдут службу в армии

Служба в армии участников всемирно известной к-поп группы предусматривает индивидуальный график.

2022-10-17T17:09+0500

2022-10-17T17:09+0500

2022-10-17T17:13+0500

культура

южная корея

армия

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Участники корейского музыкального коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".Известно, что вокалист Чин, который ранее получил отсрочку из-за плотного концертного графика, пройдет армейскую службу первым. Остальные члены южнокорейского коллектива также отправятся в армию после запланированных концертов.Кроме этого, официальный представитель группы рассказал о планах музыкантов возобновить концертную деятельность после завершения службы.Так, обязательный срок воинской службы в южнокорейской армии составляет два года. При этом нынешнее законодательство страны позволяет спортсменам и музыкантам мирового уровня проходить альтернативную службу по рекомендациям министерства культуры, спорта и туризма.Согласно данным менеджеров группы, участники коллектива сосредоточатся на сольных проектах, но в соответствии с планами службы в армии.

южная корея

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участники корейской группы bts пройдут службу в армии служба в армии участников всемирно известной к-поп группы предусматривает индивидуальный график