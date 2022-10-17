https://uz.sputniknews.ru/20221017/uzbekistanskie-tyajeloatlety-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-29199304.html
Узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате Азии
Узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате Азии
В Бахрейне завершилось очередное континентальное первенство по тяжёлой атлетике.
2022-10-17T16:03+0500
2022-10-17T16:03+0500
2022-10-17T16:03+0500
спорт
тяжелая атлетика
чемпионат азии
узбекистан
бахрейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29198804_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_915373555efbf8f7c66c1c494271a202.jpg
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Континентальное первенство по тяжелой атлетике проходило в Бахрейне. Сборная Узбекистана в общей сложности завоевала шесть золотых, три серебряных и десять бронзовых медалей.На счету мужской части сборной, выступавшей без фаворитов Руслана Нурудинова и Акбара Джураева, которые готовились к чемпионато мира, шесть золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.Узбекистанские спортсменки, в свою очередь, пополнили копилку сборной одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.
бахрейн
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29198804_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bb311c0af856f270c1e86764337d1ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате азии в бахрейне завершилось очередное континентальное первенство по тяжёлой атлетике результаты сборной узбекистана сколько медалей фото
узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате азии в бахрейне завершилось очередное континентальное первенство по тяжёлой атлетике результаты сборной узбекистана сколько медалей фото
Узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате Азии
В Бахрейне завершилось очередное континентальное первенство по тяжёлой атлетике.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Континентальное первенство по тяжелой атлетике проходило в Бахрейне. Сборная Узбекистана в общей сложности завоевала шесть золотых, три серебряных и десять бронзовых медалей.
На счету мужской части сборной, выступавшей без фаворитов Руслана Нурудинова и Акбара Джураева, которые готовились к чемпионато мира, шесть золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.
Узбекистанские спортсменки, в свою очередь, пополнили копилку сборной одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.