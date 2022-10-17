https://uz.sputniknews.ru/20221017/uzbekistanskie-tyajeloatlety-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-29199304.html

Узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате Азии

Узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате Азии

В Бахрейне завершилось очередное континентальное первенство по тяжёлой атлетике.

2022-10-17T16:03+0500

2022-10-17T16:03+0500

2022-10-17T16:03+0500

спорт

тяжелая атлетика

чемпионат азии

узбекистан

бахрейн

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Континентальное первенство по тяжелой атлетике проходило в Бахрейне. Сборная Узбекистана в общей сложности завоевала шесть золотых, три серебряных и десять бронзовых медалей.На счету мужской части сборной, выступавшей без фаворитов Руслана Нурудинова и Акбара Джураева, которые готовились к чемпионато мира, шесть золотых, две серебряных и пять бронзовых наград.Узбекистанские спортсменки, в свою очередь, пополнили копилку сборной одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

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узбекистанские тяжелоатлеты заняли первое место на чемпионате азии в бахрейне завершилось очередное континентальное первенство по тяжёлой атлетике результаты сборной узбекистана сколько медалей фото