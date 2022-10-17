https://uz.sputniknews.ru/20221017/uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-mejdunarodnoy-aktsii-geograficheskiy-diktant-29196468.html

Узбекистанцы смогут принять участие в международной акции "Географический диктант"

Узбекистанцы смогут принять участие в международной акции "Географический диктант"

Как принять участие в ежегодной международной просветительской акции - читайте в нашем материале.

2022-10-17T14:19+0500

2022-10-17T14:19+0500

2022-10-17T14:19+0500

общество

узбекистанцы

акция

диктант

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Узбекистанцы смогут принять участие в международной просветительской акции "Географический диктант". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что акция проводится ежегодно. В этом году мероприятие запланировано на 30 октября. Диктант организован с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии среди населения.Географический диктант в этом году будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдет 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня будет включать в себя 10 вопросов - "географический ликбез" на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть будет состоять из 30 вопросов, которые потребуют от участника применить образное мышление, логику и эрудицию.К участию приглашаются все желающие. Географический диктант пройдет в Русском доме в Ташкенте (улица Юнуса Раджаби, 63) 30 октября в 12.00. Для участия необходима предварительная регистрация.

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