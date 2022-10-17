https://uz.sputniknews.ru/20221017/v-sardobinskom-rayone-naznachen-novyy-xokim-29191165.html

Замминистра водного хозяйства стал новым хокимом Сардобинского района

Замминистра водного хозяйства стал новым хокимом Сардобинского района

Кто назначен новым хокимом Сардобинского района Сырдарьинской области - в нашем материале.

2022-10-17T11:33+0500

2022-10-17T11:33+0500

2022-10-17T14:07+0500

политика

сырдарьинская область

хоким

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Акмал Мирзаев стал новым хокимом Сардобинского района Сырдарьинской области. Об этом сообщают на официальном сайте хокимията области.Он родился в 1971 году в Ургутском районе Самаркандской области. Имеет высшее образование, экономист, финансист. В 1997 году окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, в 2003 году Ташкентский государственный экономический университет, в 2010 году Банковско-финансовую академию Республики Узбекистан.Свою трудовую деятельность Мирзаев начал в 1992 году главным бухгалтером Самаркандского филиала Внешнеэкономического объединения "Узагротрейдинвест". В 1998–2000 годах был главным бухгалтером внешнеторгового производственного предприятия "Агрошарк", с 2000 по 2005 год - заместитель директора по экономике предприятия, с 2005 по 2008 год - ведущий специалист, далее главный специалист отдела финансирования водного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана. В 2008-2014 гг. - заместитель начальника управления финансирования водного хозяйства Министерства - начальник управления финансирования бюджетных организаций, в 2014–2017 годах – начальник данного отдела. С 2018 года Мирзаев занимал должность заместителя министра водного хозяйства.

сырдарьинская область

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