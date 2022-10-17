https://uz.sputniknews.ru/20221017/v-turkmenistane-proydet-turkmeno-uzbekskiy-festival-drujby-29192722.html

В Туркменистане пройдет туркмено-узбекский фестиваль дружбы

В Туркменистане пройдет туркмено-узбекский фестиваль дружбы

Фестиваль пройдет в туркменском Дашогузе. Подробности - в нашем материале.

2022-10-17T12:37+0500

2022-10-17T12:37+0500

2022-10-17T12:37+0500

культура

туркменистан

фестиваль

дружба

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Фестиваль туркмено-узбекской дружбы пройдет в Туркменистане. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Туркменистана.Фестиваль планируется провести 16-17 ноября в Дашогузе, предварительно согласовав эту дату с узбекской стороной. В рамках мероприятия предусмотрена организация совместного концерта мастеров искусств, творческих встреч, выставки декоративно-прикладного искусства народов двух стран, показа сценических постановок и кинолент.В ходе заседания президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие послужит укреплению отношений между двумя странами, и дал распоряжения ответственным лицами обеспечить высокий уровень организации фестиваля.

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в туркменистане пройдет туркмено узбекский фестиваль дружбы фестиваль пройдет в туркменском дашогузе. подробности когда 16 17 ноября