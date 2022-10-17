https://uz.sputniknews.ru/20221017/v-uzbekistane-razrabotali-kodeks-etiki-i-povedeniya-dlya-chinovnikov-29196940.html

В Узбекистане разработали кодекс этики и поведения для чиновников

В Узбекистане разработали кодекс этики и поведения для чиновников

Какие нормы будет включать в себя новый кодекс для госслужащих - в нашем материале.

2022-10-17T16:37+0500

2022-10-17T16:37+0500

2022-10-17T16:37+0500

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана разработал типовой кодекс этики и поведения государственных служащих. На его основе до 25 октября госорганы, хокимияты и другие организации введут свои ведомственные правила.Кодекс определяет типовые правила профессиональной культуры госслужащих, манер поведения, внешнего вида и стиля одежды во время работы и вне службы.Правила направлены на формирование высокой профессиональной культуры, повышение уважения и доверия населения к госорганам. Таким образом, кодекс определяет, что независимо от социального происхождения, экономического положения граждан, нужно относиться к ним одинаково, дружелюбно и вежливо.В частности, согласно кодексу, госслужащие должны осуществлять свою профессиональную деятельность на основе следующих принципов:

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в узбекистане разработали кодекс этики и поведения для чиновников какие нормы будет включать в себя новый кодекс для госслужащих типовой кодекс этики и поведения государственных служащих что включает в себя