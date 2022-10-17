Ветер и дождь: прогноз погоды на 17 октября
09:56 17.10.2022 (обновлено: 09:57 17.10.2022)
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В понедельник в Узбекистане местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В некоторых областях Ферганской долины к вечеру также возможен дождь. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 20-25 градусов. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Об этом сообщает Узгидромет.
В Ташкенте во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 20-22 градусов.
В горных районах страны местами дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 12-17 градуса.