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Ветер и дождь: прогноз погоды на 17 октября
Ветер и дождь: прогноз погоды на 17 октября
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-17T09:56+0500
2022-10-17T09:57+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В понедельник в Узбекистане местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В некоторых областях Ферганской долины к вечеру также возможен дождь. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 20-25 градусов. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 20-22 градусов.В горных районах страны местами дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 12-17 градуса.
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ветер и дождь прогноз погоды на 17 октября какая погода ожидается в понедельник на территории республики узбекистан ташкент навои самарканд бухара понедельник дождь где
ветер и дождь прогноз погоды на 17 октября какая погода ожидается в понедельник на территории республики узбекистан ташкент навои самарканд бухара понедельник дождь где

Ветер и дождь: прогноз погоды на 17 октября

09:56 17.10.2022 (обновлено: 09:57 17.10.2022)
© pixabay.com/PublicDomainPicturesДождь буря
Дождь буря - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© pixabay.com/PublicDomainPictures
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Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В понедельник в Узбекистане местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В некоторых областях Ферганской долины к вечеру также возможен дождь. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 20-25 градусов. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Об этом сообщает Узгидромет.
В Ташкенте во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 20-22 градусов.
В горных районах страны местами дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 12-17 градуса.
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