https://uz.sputniknews.ru/20221017/videografika-evropa-na-puti-k-deindustrializatsii-29210166.html
Видеографика: Европа на пути к деиндустриализации
Видеографика: Европа на пути к деиндустриализации
Антироссийские санкции ударили по европейской промышленности. Рост цен на энергоносители привел к остановке крупнейших производств. Как идет деиндустриализация Европы и к каким последствиям она приведет - в видео Sputnik.
2022-10-17T20:22+0500
2022-10-17T20:22+0500
2022-10-17T20:22+0500
видео
европа
завод
предприятия
санкции
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Из-за высоких цен на газ и электричество, уже закрылись заводы по производству алюминия. Некоторые из предприятий могут уже никогда не открыться. Какие еще последствия ждут Европу от антироссийских санкций – смотрите в видеоинфографике Sputnik.
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видео инфографика европа деиндустриализация санкции рост цен на энергоносители газ электричество заводы по производству алюминия
видео инфографика европа деиндустриализация санкции рост цен на энергоносители газ электричество заводы по производству алюминия
Видеографика: Европа на пути к деиндустриализации
Антироссийские санкции ударили по европейской промышленности. Рост цен на энергоносители привел к остановке крупнейших производств. Как идет деиндустриализация Европы и к каким последствиям она приведет - в видео Sputnik.
Из-за высоких цен на газ и электричество, уже закрылись заводы по производству алюминия. Некоторые из предприятий могут уже никогда не открыться. Какие еще последствия ждут Европу от антироссийских санкций – смотрите в видеоинфографике Sputnik.