https://uz.sputniknews.ru/20221017/videografika-evropa-na-puti-k-deindustrializatsii-29210166.html

Видеографика: Европа на пути к деиндустриализации

Видеографика: Европа на пути к деиндустриализации

Антироссийские санкции ударили по европейской промышленности. Рост цен на энергоносители привел к остановке крупнейших производств. Как идет деиндустриализация Европы и к каким последствиям она приведет - в видео Sputnik.

2022-10-17T20:22+0500

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видео

европа

завод

предприятия

санкции

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Из-за высоких цен на газ и электричество, уже закрылись заводы по производству алюминия. Некоторые из предприятий могут уже никогда не открыться. Какие еще последствия ждут Европу от антироссийских санкций – смотрите в видеоинфографике Sputnik.

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