https://uz.sputniknews.ru/20221017/yandeks-primet-uchastie-v-nedele-informatsionnyx-texnologiy-v-samarkande-29190367.html
Яндекс примет участие в Неделе информационных технологий в Самарканде
Яндекс примет участие в Неделе информационных технологий в Самарканде
Как принять участие в Неделе информационных техноогий - читайте в нашем материале.
2022-10-17T11:01+0500
2022-10-17T11:01+0500
2022-10-17T11:01+0500
общество
яндекс
самарканд
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Яндекс станет участником Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2022. Мероприятие пройдет в Самарканде с 24 по 27 октября в Конгресс-центре.Помимо Яндекс, в мероприятии примут участие Иннотех, It Park, "Узтелеком", Билайн и другие компании, в том числе корпорации Huawei и ZTE.Известно, что мероприятие проводится при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики. Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана является крупным и важным событием, которое проходит на ежегодной основе с 2004 года.Традиционно мерприятие объединяет ряд специализированных мероприятий в единый формат. Главная задача проведения ICTWeek - создание площадки для обмена опытом и демонстрации достижений современных технологий и инноваций. Также здесь иностранным инвесторам демонстрируют привлекательность IT рынка Узбекистана, взаимодействия государства, компаний и потребителей.Посетители выставки смогут увидеть новейшие разработки местных и иностранных компаний. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ICTWeek Uzbekistan 2022.
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яндекс примет участие в неделе информационных технологий в самарканде как принять участие в неделе информационных технологий
яндекс примет участие в неделе информационных технологий в самарканде как принять участие в неделе информационных технологий
Яндекс примет участие в Неделе информационных технологий в Самарканде
Как принять участие в Неделе информационных технологий - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Яндекс станет
участником Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2022. Мероприятие пройдет в Самарканде с 24 по 27 октября в Конгресс-центре.
Помимо Яндекс, в мероприятии примут участие Иннотех, It Park, "Узтелеком", Билайн и другие компании, в том числе корпорации Huawei и ZTE.
Известно, что мероприятие проводится при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики. Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана является крупным и важным событием, которое проходит на ежегодной основе с 2004 года.
Традиционно мерприятие объединяет ряд специализированных мероприятий в единый формат. Главная задача проведения ICTWeek - создание площадки для обмена опытом и демонстрации достижений современных технологий и инноваций. Также здесь иностранным инвесторам демонстрируют привлекательность IT рынка Узбекистана, взаимодействия государства, компаний и потребителей.
Посетители выставки смогут увидеть новейшие разработки местных и иностранных компаний. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ICTWeek Uzbekistan 2022.