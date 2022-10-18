https://uz.sputniknews.ru/20221018/29254878.html
Экологическая катастрофа: пересыхающие озера в Калифорнии - фото
Экологическая катастрофа: пересыхающие озера в Калифорнии - фото
Продолжающаяся засуха в США привела к пересыханию многочисленных рек и озер, что наносит удар по местной экосистеме. Последствия жары - в фотоподборке Sputnik.
2022-10-18T22:00+0500
2022-10-18T22:00+0500
2022-10-18T22:00+0500
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фото сша калифорния засуха пересохшие озера реки
фото сша калифорния засуха пересохшие озера реки
Экологическая катастрофа: пересыхающие озера в Калифорнии - фото
Продолжающаяся засуха в США привела к пересыханию многочисленных рек и озер, что наносит удар по местной экосистеме. Последствия жары - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Лодочный док на пересохшей реке у озера Тринити в Калифорнии. Озеро Тринити сейчас заполнено на 22% от своего обычного объема.
Лодочный док на пересохшей реке у озера Тринити в Калифорнии. Озеро Тринити сейчас заполнено на 22% от своего обычного объема.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Буй и причалы на берегу реки у озера Тринити в Калифорнии.
Буй и причалы на берегу реки у озера Тринити в Калифорнии.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Пересыхающее озеро Тринити в Калифорнии, США.
Пересыхающее озеро Тринити в Калифорнии, США.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Поезд проезжает по мосту над пересохшей рекой в Калифорнии.
Поезд проезжает по мосту над пересохшей рекой в Калифорнии.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Мурал с изображением выпрыгивающих из воды рыб на мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.
Мурал с изображением выпрыгивающих из воды рыб на мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Автомобиль проезжает по мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.
Автомобиль проезжает по мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Пересыхающее озеро Тринити.
Пересыхающее озеро Тринити.
© AFP 2022 / Josh Edelson
Плавучие лодочные причалы на дне пересохшего озера Шаста. В настоящее время озеро заполнено лишь на 32% от своего обычного объема.
Плавучие лодочные причалы на дне пересохшего озера Шаста. В настоящее время озеро заполнено лишь на 32% от своего обычного объема.