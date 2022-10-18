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Экологическая катастрофа: пересыхающие озера в Калифорнии - фото
Экологическая катастрофа: пересыхающие озера в Калифорнии - фото
Продолжающаяся засуха в США привела к пересыханию многочисленных рек и озер, что наносит удар по местной экосистеме. Последствия жары - в фотоподборке Sputnik.
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фото сша калифорния засуха пересохшие озера реки
фото сша калифорния засуха пересохшие озера реки

Экологическая катастрофа: пересыхающие озера в Калифорнии - фото

22:00 18.10.2022
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НовостиTelegram
Продолжающаяся засуха в США привела к пересыханию многочисленных рек и озер, что наносит удар по местной экосистеме. Последствия жары - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Josh Edelson

Лодочный док на пересохшей реке у озера Тринити в Калифорнии. Озеро Тринити сейчас заполнено на 22% от своего обычного объема.

Лодочный док на пересохшей реке у озера Тринити в Калифорнии. Озеро Тринити сейчас заполнено на 22% от своего обычного объема. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Лодочный док на пересохшей реке у озера Тринити в Калифорнии. Озеро Тринити сейчас заполнено на 22% от своего обычного объема.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Буй и причалы на берегу реки у озера Тринити в Калифорнии.

Буй и причалы на берегу реки у озера Тринити в Калифорнии. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Буй и причалы на берегу реки у озера Тринити в Калифорнии.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Пересыхающее озеро Тринити в Калифорнии, США.

Пересыхающее озеро Тринити в Калифорнии, США. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Пересыхающее озеро Тринити в Калифорнии, США.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Поезд проезжает по мосту над пересохшей рекой в Калифорнии.

Поезд проезжает по мосту над пересохшей рекой в Калифорнии. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Поезд проезжает по мосту над пересохшей рекой в Калифорнии.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Мурал с изображением выпрыгивающих из воды рыб на мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.

Мурал с изображением выпрыгивающих из воды рыб на мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Мурал с изображением выпрыгивающих из воды рыб на мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Автомобиль проезжает по мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.

Автомобиль проезжает по мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Автомобиль проезжает по мосту через пересохшее озеро Шаста в Калифорнии.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Пересыхающее озеро Тринити.

Пересыхающее озеро Тринити. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Josh Edelson

Пересыхающее озеро Тринити.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Плавучие лодочные причалы на дне пересохшего озера Шаста. В настоящее время озеро заполнено лишь на 32% от своего обычного объема.

Плавучие лодочные причалы на дне пересохшего озера Шаста. В настоящее время озеро заполнено лишь на 32% от своего обычного объема. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2022 / Josh Edelson

Плавучие лодочные причалы на дне пересохшего озера Шаста. В настоящее время озеро заполнено лишь на 32% от своего обычного объема.

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