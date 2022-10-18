https://uz.sputniknews.ru/20221018/bezrukov-poblagodaril-kanadu-za-sanktsii-v-den-svoego-rojdeniya-29228306.html
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
В новый санкционный список Канады вошли актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.
2022-10-18T13:19+0500
2022-10-18T13:19+0500
2022-10-18T13:19+0500
культура
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владимир машков
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков отнесся к санкциям, которые ввели против него накануне власти Канады, с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.Во вторник, 18 октября, Безрукову исполняется 49 лет.В понедельник власти Канады расширили список санкционных мер против России. Под новые санкции попали в частности, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из России. Они обвиняются в "распространении дезинформации".
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безруков поблагодарил канаду за санкции в день своего рождения в новый санкционный список канады вошли актеры сергей безруков и владимир машков безруков телеграм биография фильмография санкции
безруков поблагодарил канаду за санкции в день своего рождения в новый санкционный список канады вошли актеры сергей безруков и владимир машков безруков телеграм биография фильмография санкции
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
В новый антироссийский санкционный список Канады попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik.
Актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков отнесся к санкциям, которые ввели против него накануне власти Канады, с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости
.
Во вторник, 18 октября, Безрукову исполняется 49 лет.
"Первой с днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились", - заявил актер.
В понедельник власти Канады расширили список санкционных мер против России. Под новые санкции попали в частности, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из России. Они обвиняются в "распространении дезинформации".