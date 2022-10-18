https://uz.sputniknews.ru/20221018/chislo-jertv-chp-s-su-34-v-eyske-uvelichilos-do-13-chelovek-29214839.html

Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

По данным Минздрава, 19 человек также получили ранения вследствие инцидента.

2022-10-18T09:39+0500

2022-10-18T09:39+0500

2022-10-18T09:42+0500

россия

жертвы

чп

министерство здравоохранения россии

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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число жертв чп с су 34 в ейске увеличилось до 13 человек по данным минздрава 19 человек также получили ранения вследствие инцидента