https://uz.sputniknews.ru/20221018/chislo-jertv-chp-s-su-34-v-eyske-uvelichilos-do-13-chelovek-29214839.html
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
По данным Минздрава, 19 человек также получили ранения вследствие инцидента.
2022-10-18T09:39+0500
2022-10-18T09:39+0500
2022-10-18T09:42+0500
россия
жертвы
чп
министерство здравоохранения россии
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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число жертв чп с су 34 в ейске увеличилось до 13 человек по данным минздрава 19 человек также получили ранения вследствие инцидента
число жертв чп с су 34 в ейске увеличилось до 13 человек по данным минздрава 19 человек также получили ранения вследствие инцидента
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
09:39 18.10.2022 (обновлено: 09:42 18.10.2022)
По данным Минздрава, 19 человек также получили ранения вследствие инцидента.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей", — цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он уточнил, что 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко", — отметил Кузнецов.
В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.
"Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", — добавили в МЧС.
Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.