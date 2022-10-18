https://uz.sputniknews.ru/20221018/eksperty-nazvali-prichinu-pylevoy-buri-v-tashkente-17-oktyabrya-29221358.html

Эксперты назвали причину пылевой бури в Ташкенте 17 октября

Эксперты назвали причину пылевой бури в Ташкенте 17 октября

Специалисты Узгидромета прокомментировали вчерашнюю пыльную бурю в столице республики и дали рекомендации гражданам. Подробности - в нашем материале.

2022-10-18T11:25+0500

2022-10-18T11:25+0500

2022-10-18T11:25+0500

общество

ташкент

эксперт

узгидромет

граждане

республика

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. По мнению специалистов Узгидромета, продолжительный период отсутствия осадков в осенний период и низкая проветриваемость атмосферного пространства в городе стали основными причинами вчерашних пылевых бурь.В загрязнении воздуха немаловажную роль играют масштабные строительные работы в столице и загруженность автодорог городским транспортом, считают они.В Узгидромете уточнили, что 17 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в Ташкенте превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ по качеству воздуха в 16 раз.При этом эксперты отмечают, что в Узбекистане пыльные бури – явление частое, а крупнейшим источником пыли являются осушенные территории дна Аральского моря и Приаралье. По их мнению, высадка зеленых насаждений, рациональное использование водных ресурсов являются важными мерами борьбы с опустыниванием. При таких природных явлениях специалисты рекомендуют воздержаться от выхода из дома особенно тем людям, у кого имеются хронические респираторные заболевания.При нахождении на улице рекомендуется надевать медицинские маски прежде всего детям, беременным женщинам и пожилым людям. Если появились симптомы одышки, покраснения глаз, сильного зуда в горле и кашля, рекомендуется немедленно обратиться к врачу-аллергологу.Также специалисты советуют полоскать горло и нос подсоленной водой, держать окна закрытыми и расстелить на подоконниках мокрые полотенца.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эксперты назвали причину пылевой бури в ташкенте 17 октября специалисты узгидромета прокомментировали вчерашнюю пыльную бурю в столице республики и дали рекомендации гражданам как вести себя при пыльных бурях