Эксперты назвали причину пылевой бури в Ташкенте 17 октября
Специалисты Узгидромета прокомментировали вчерашнюю пыльную бурю в столице республики и дали рекомендации гражданам. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. По мнению специалистов Узгидромета, продолжительный период отсутствия осадков в осенний период и низкая проветриваемость атмосферного пространства в городе стали основными причинами вчерашних пылевых бурь.
В загрязнении воздуха немаловажную роль играют масштабные строительные работы в столице и загруженность автодорог городским транспортом, считают они.
В Узгидромете уточнили, что 17 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в Ташкенте превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ по качеству воздуха в 16 раз.
При этом эксперты отмечают, что в Узбекистане пыльные бури – явление частое, а крупнейшим источником пыли являются осушенные территории дна Аральского моря и Приаралье.
По их мнению, высадка зеленых насаждений, рациональное использование водных ресурсов являются важными мерами борьбы с опустыниванием.
При таких природных явлениях специалисты рекомендуют воздержаться от выхода из дома особенно тем людям, у кого имеются хронические респираторные заболевания.
При нахождении на улице рекомендуется надевать медицинские маски прежде всего детям, беременным женщинам и пожилым людям.
Если появились симптомы одышки, покраснения глаз, сильного зуда в горле и кашля, рекомендуется немедленно обратиться к врачу-аллергологу.
Также специалисты советуют полоскать горло и нос подсоленной водой, держать окна закрытыми и расстелить на подоконниках мокрые полотенца.
В загрязнении воздуха немаловажную роль играют масштабные строительные работы в столице и загруженность автодорог городским транспортом, считают они.
В Узгидромете уточнили, что 17 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в Ташкенте превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ по качеству воздуха в 16 раз.
При этом эксперты отмечают, что в Узбекистане пыльные бури – явление частое, а крупнейшим источником пыли являются осушенные территории дна Аральского моря и Приаралье.
По их мнению, высадка зеленых насаждений, рациональное использование водных ресурсов являются важными мерами борьбы с опустыниванием.
При таких природных явлениях специалисты рекомендуют воздержаться от выхода из дома особенно тем людям, у кого имеются хронические респираторные заболевания.
При нахождении на улице рекомендуется надевать медицинские маски прежде всего детям, беременным женщинам и пожилым людям.
Если появились симптомы одышки, покраснения глаз, сильного зуда в горле и кашля, рекомендуется немедленно обратиться к врачу-аллергологу.
Также специалисты советуют полоскать горло и нос подсоленной водой, держать окна закрытыми и расстелить на подоконниках мокрые полотенца.