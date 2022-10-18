https://uz.sputniknews.ru/20221018/jemchujina-vostoka-drevniy-gorod-samarkand-29251829.html

Жемчужина Востока: древний город Самарканд

Жемчужина Востока: древний город Самарканд

Город с более чем 2750-летней историей сочетает в себе прекрасные памятники истории с современнейшими зданиями и технологиями.

2022-10-18T21:03+0500

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культура

самарканд

история

день города самарканда

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Жители Самарканда торжественно отметили День города. Древний город, ровесник Рима и Афин, сегодня сочетает в себе загадочные и прекрасные исторические памятники с современными постройками и технологиями.Самарканд – один из древнейших ныне существующих городов мира. Ему более 2750 лет. Название города происходит от согдийского Smr’kand, что означает “Каменный форт” или “Каменный город”.В эпоху античности здесь располагалась столица государства Согдиана, называемая Афросиаб. Древние греки и римляне называли город Маракандом. Он был прекрасным и развитым укреплением уже во времена похода Александра Македонского.В 712 году город захватили арабы и он стал административным центром Мавераннахра и Большого Хорасана. За свою долгую историю город входил в состав многих государств.Серьезный урон городу нанес Чингиз-хан, разрушив множество прекрасных зданий.Город вновь стал столицей и центром науки и культуры региона после пришествия к власти Амира Тимура. Позже он входил в состав Бухарского ханства.Самарканд был важным пунктом Великого шелкового пути, связующим звеном между Европой и Азией. Здесь останавливались караваны из Китая и Индии. Город стал процветающим центром торговли и ремесел.В 1868 году город завоевали русские войска. Годом позже Самарканд стал административным центром образованной Самаркандской области.В последние годы власти Узбекистана уделяют большое внимание развитию города. При подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, проходившему в городе в сентябре 2022 года, здесь построили современный аэропорт, способный обслуживать до 120 рейсов в неделю. Пропускная способность нового хаба составляет 1,2 тыс. пассажиров в час.В самом деле, в концепцию терминала аэропорта заложен мощный культурный код – здание построено в форме открытой книги. Эта книга символизирует главный труд Мирзо Улугбека – "Новую астрономическую таблицу Курагони". А на крыше терминала изображены созвездия, ведь именно султан Улугбек создал средневековый звездный каталог в 1437 году.Еще один объект, построенный к саммиту - это международный туристический центр "Silk Road Samarkand". Площадь комплекса составила 260 га, а на ней разместились Конгресс-центр, восемь отелей международного уровня, торговая зона, стилизованная под яркий восточный базар, и этнопарк "Вечный город".* Материал подготовлен на основе открытых источников

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