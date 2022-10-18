https://uz.sputniknews.ru/20221018/kak-otmetyat-den-goroda-v-samarkande--anons-prazdnichnyx-meropriyatiy-29216991.html

Как отметят День города в Самарканде — анонс праздничных мероприятий

Как отметят День города в Самарканде — анонс праздничных мероприятий

Какие праздничные мероприятия будут проводиться в Самарканде по случаю Дня города — читайте в нашем материале

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общество

самарканд

день города самарканда

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мероприятие

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник жители Самарканда отмечают День города. Основные праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Алишера Навои и на Университетском бульваре.Известно, что по случаю Дня города в Самарканде будут организованы праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.В течение дня на Университетском бульваре также пройдут выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступят студенты вузов и члены национальных культурных центров.Кроме этого, на рынке "Marmar Bozor" (Крытый рынок) пройдет ярмарка под названием "Дары природы", где можно будет приобрести товары по сниженным ценам.Также заключительным мероприятием праздничной программы станет гала-концерт, который пройдет в амфитеатре "Мужиза". Там же состоится награждение победителей различных конкурсов, которые проводятся по случаю Дня города.

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