https://uz.sputniknews.ru/20221018/kak-otmetyat-den-goroda-v-samarkande--anons-prazdnichnyx-meropriyatiy-29216991.html
Как отметят День города в Самарканде — анонс праздничных мероприятий
Как отметят День города в Самарканде — анонс праздничных мероприятий
Какие праздничные мероприятия будут проводиться в Самарканде по случаю Дня города — читайте в нашем материале
2022-10-18T10:18+0500
2022-10-18T10:18+0500
2022-10-18T10:18+0500
общество
самарканд
день города самарканда
праздник
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник жители Самарканда отмечают День города. Основные праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Алишера Навои и на Университетском бульваре.Известно, что по случаю Дня города в Самарканде будут организованы праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.В течение дня на Университетском бульваре также пройдут выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступят студенты вузов и члены национальных культурных центров.Кроме этого, на рынке "Marmar Bozor" (Крытый рынок) пройдет ярмарка под названием "Дары природы", где можно будет приобрести товары по сниженным ценам.Также заключительным мероприятием праздничной программы станет гала-концерт, который пройдет в амфитеатре "Мужиза". Там же состоится награждение победителей различных конкурсов, которые проводятся по случаю Дня города.
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как отметят день города в самарканде анонс праздничных мероприятий какие праздничные мероприятия будут проводиться в самарканде по случаю дня города где пройдет праздники мероприятия программа
как отметят день города в самарканде анонс праздничных мероприятий какие праздничные мероприятия будут проводиться в самарканде по случаю дня города где пройдет праздники мероприятия программа
Как отметят День города в Самарканде — анонс праздничных мероприятий
Какая программа праздничных мероприятий предусмотрена в Самарканде по случаю Дня города — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник жители Самарканда отмечают День города. Основные праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Алишера Навои и на Университетском бульваре.
Известно, что по случаю Дня города в Самарканде будут организованы праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.
В течение дня на Университетском бульваре также пройдут выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступят студенты вузов и члены национальных культурных центров.
Кроме этого, на рынке "Marmar Bozor" (Крытый рынок) пройдет ярмарка под названием "Дары природы", где можно будет приобрести товары по сниженным ценам.
Также заключительным мероприятием праздничной программы станет гала-концерт, который пройдет в амфитеатре "Мужиза". Там же состоится награждение победителей различных конкурсов, которые проводятся по случаю Дня города.