https://uz.sputniknews.ru/20221018/kramnik-rasskazal-pochemu-ucheniya-nato-v-litve-opasnee-chem-ucheniya-po-atomnomu-sderjivaniyu-29243027.html

Крамник рассказал, почему учения НАТО в Литве опаснее, чем учения по атомному сдерживанию

Крамник рассказал, почему учения НАТО в Литве опаснее, чем учения по атомному сдерживанию

Блок НАТО одновременно проводит в Европе два крупных учения.

2022-10-18T20:00+0500

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видео

нато

литва

учения

европа

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Если учения по ядерному сдерживанию проходят регулярно, то крупные военные маневры в Литве - опасная провокация. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Как на эти учения ответит Россия? Почему НАТО будет считать победу России на Украине своим поражением? Как уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины поможет ВС России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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крамник рассказал почему учения нато в литве опаснее чем учения по атомному сдерживанию блок нато одновременно проводит в европе два крупных учения