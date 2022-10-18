https://uz.sputniknews.ru/20221018/norov-mirovoe-soobschestvo-doljno-ne-dopustit-izolyatsii-afganistana-29227457.html

Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана

Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана

В Душанбе в эти дни проходит международная антитеррорстиеская конференция.

2022-10-18T12:40+0500

2022-10-18T12:40+0500

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политика

владимир норов

афганистан

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принимает участие в международном антитеррористическом форуме в столице Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Известно, что конференция называется "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов" и проходит в Душанбе 18-19 октября. В ходе конференции глава МИД Узбекистана заявил, что развитие Центральной Азии неразрывно связано с судьбой Афганистана. Также он подчеркнул, что таким образом, страны региона, а также, в широком смысле, и все члены мирового сообщества заинтересованы в благополучии этой страны.Ранее Норов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в Астане.В ходе встречи в столице Казахстана министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств приняли программу "Культурные столицы Содружества". В соответствии с ним, статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ.Также в ходе заседания было принято решение провести очередное заседние СМИД СНГ в Ташкенте 14 апреля 2023 года.

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норов мировое сообщество должно не допустить изоляции афганистана в душанбе в эти дни проходит международная антитеррорстиеская конференция