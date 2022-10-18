https://uz.sputniknews.ru/20221018/norov-mirovoe-soobschestvo-doljno-ne-dopustit-izolyatsii-afganistana-29227457.html
Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана
Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана
В Душанбе в эти дни проходит международная антитеррорстиеская конференция.
2022-10-18T12:40+0500
2022-10-18T12:40+0500
2022-10-18T12:59+0500
политика
владимир норов
афганистан
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принимает участие в международном антитеррористическом форуме в столице Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Известно, что конференция называется "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов" и проходит в Душанбе 18-19 октября. В ходе конференции глава МИД Узбекистана заявил, что развитие Центральной Азии неразрывно связано с судьбой Афганистана. Также он подчеркнул, что таким образом, страны региона, а также, в широком смысле, и все члены мирового сообщества заинтересованы в благополучии этой страны.Ранее Норов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в Астане.В ходе встречи в столице Казахстана министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств приняли программу "Культурные столицы Содружества". В соответствии с ним, статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ.Также в ходе заседания было принято решение провести очередное заседние СМИД СНГ в Ташкенте 14 апреля 2023 года.
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норов мировое сообщество должно не допустить изоляции афганистана в душанбе в эти дни проходит международная антитеррорстиеская конференция
норов мировое сообщество должно не допустить изоляции афганистана в душанбе в эти дни проходит международная антитеррорстиеская конференция
Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана
12:40 18.10.2022 (обновлено: 12:59 18.10.2022)
В Душанбе в эти дни проходит международная антитеррористическая конференция.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принимает участие в международном антитеррористическом форуме в столице Таджикистана. Об этом сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Известно, что конференция называется "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов" и проходит в Душанбе 18-19 октября.
В ходе конференции глава МИД Узбекистана заявил, что развитие Центральной Азии неразрывно связано с судьбой Афганистана.
"Мы должны не допустить его изоляции и помочь восстановоению экономики государства, а также интеграции в мировое сообщество", - отметил он.
Также он подчеркнул, что таким образом, страны региона, а также, в широком смысле, и все члены мирового сообщества заинтересованы в благополучии этой страны.
Ранее Норов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в Астане.
В ходе встречи в столице Казахстана министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.
Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств приняли программу "Культурные столицы Содружества". В соответствии с ним, статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ.
Также в ходе заседания было принято решение провести очередное заседние СМИД СНГ в Ташкенте 14 апреля 2023 года.