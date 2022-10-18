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https://uz.sputniknews.ru/20221018/ostanovki-ryadom-s-domom--v-tashkente-uluchshat-situatsiyu-s-transportom-29248820.html
Остановки рядом с домом – в Ташкенте улучшат ситуацию с транспортом
Остановки рядом с домом – в Ташкенте улучшат ситуацию с транспортом
Новый Генеральный план столицы включает в себя меры по озеленению и улучшению транспортной инфраструктуры города.
2022-10-18T18:37+0500
2022-10-18T18:37+0500
общество
ташкент
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В Ташкенте остановки общественного транспорта теперь будут располагаться не дальше, чем в 15 минутах ходьбы от жилых домов. Это предусматривают меры по улучшению транспортной инфраструктуры столицы.План по развитию города специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" представили президенту Шавкату Мирзиёеву 18 октября в ходе его визита не предприятие, сообщает пресс-служба главы государства.В настоящее время площадь столицы 43 тыс. гектаров, и население города приближается к 3 млн человек. С ростом населения растет и автомобильный трафик.Решение этой проблемы предусматривает Генеральный план столицы до 2045 года. В частности,, при строительстве многоэтажных домов необходимо принимать во внимание нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковок и зеленых зон."Для решения проблемы пробок на дорогах будет усовершенствован общественный транспорт. Наличие остановки в радиусе не менее 15 минут пешего хода от дома станет обязательным. Также на окраинах города по принципу "Park and ride" будут организованы парковки рядом с остановками общественного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, особое внимание глава государства уделил экологической ситуации в городе.
ташкент
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ташкент генеральный план транспортная инфраструктура остановки перехватывающие парковки президент шавкат мирзиёев презентация
ташкент генеральный план транспортная инфраструктура остановки перехватывающие парковки президент шавкат мирзиёев презентация

Остановки рядом с домом – в Ташкенте улучшат ситуацию с транспортом

18:37 18.10.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом Генерального плана города Ташкента до 2045 года.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом Генерального плана города Ташкента до 2045 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Новый Генеральный план столицы включает в себя меры по озеленению и улучшению транспортной инфраструктуры города.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В Ташкенте остановки общественного транспорта теперь будут располагаться не дальше, чем в 15 минутах ходьбы от жилых домов. Это предусматривают меры по улучшению транспортной инфраструктуры столицы.
План по развитию города специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" представили президенту Шавкату Мирзиёеву 18 октября в ходе его визита не предприятие, сообщает пресс-служба главы государства.
В настоящее время площадь столицы 43 тыс. гектаров, и население города приближается к 3 млн человек. С ростом населения растет и автомобильный трафик.
Решение этой проблемы предусматривает Генеральный план столицы до 2045 года. В частности,, при строительстве многоэтажных домов необходимо принимать во внимание нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковок и зеленых зон.
"Для решения проблемы пробок на дорогах будет усовершенствован общественный транспорт. Наличие остановки в радиусе не менее 15 минут пешего хода от дома станет обязательным. Также на окраинах города по принципу "Park and ride" будут организованы парковки рядом с остановками общественного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, особое внимание глава государства уделил экологической ситуации в городе.
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