https://uz.sputniknews.ru/20221018/predstavitel-tatarstana-tovarooborot-v-1-mlrd--tsel-realnaya---video-29212614.html
Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео
Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео
О проектах, которые помогут достигнуть этой цели, в интервью Sputnik рассказал представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.
2022-10-18T07:33+0500
2022-10-18T07:33+0500
2022-10-18T07:33+0500
видео
татарстан
узбекистан
технопарк
товарооборот
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Химико-индустриальный технопарк "Чирчик", открытый в партнерстве с Татарстаном, принял 6 новых резидентов. Об этом в интервью агентству Sputnik рассказал представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.Узбекистан и Татарстан намерены нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов - и достичь этой цели помогут новые предприятия, которые Казань планирует запустить на территории Узбекистана.О каких производствах идет речь и сколько рабочих мест они обеспечат республике? Как недавно открывшийся филиал КФУ в Джизаке будет участвовать в подготовке кадров для будущих совместных проектов Узбекистана и Татарстана? И какую роль в укреплении торгово-экономических отношений Казани и Ташкента сыграет Татнефть? Ответы на все вопросы смотрите в нашем видео.
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видео интервью представитель татарстана в узбекистане айдар ахтареев технопарк чирчик товарооборот предприятия совместные проекты
видео интервью представитель татарстана в узбекистане айдар ахтареев технопарк чирчик товарооборот предприятия совместные проекты
Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео
О проектах, которые помогут достигнуть этой цели, в интервью Sputnik рассказал представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.
Химико-индустриальный технопарк "Чирчик", открытый в партнерстве с Татарстаном, принял 6 новых резидентов. Об этом в интервью агентству Sputnik рассказал представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.
Узбекистан и Татарстан намерены нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов - и достичь этой цели помогут новые предприятия, которые Казань планирует запустить на территории Узбекистана.
"Сумма в $1 млрд, которая обсуждалась между руководителями Узбекистана и Татарстана, - амбициозная. Может быть, она амбициозная, но и вполне реальная. Я более чем уверен, что эта сумма будет даже больше", - заявил Ахтареев.
О каких производствах идет речь и сколько рабочих мест они обеспечат республике? Как недавно открывшийся филиал КФУ в Джизаке будет участвовать в подготовке кадров для будущих совместных проектов Узбекистана и Татарстана? И какую роль в укреплении торгово-экономических отношений Казани и Ташкента сыграет Татнефть? Ответы на все вопросы смотрите в нашем видео.