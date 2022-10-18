https://uz.sputniknews.ru/20221018/predstavitel-tatarstana-tovarooborot-v-1-mlrd--tsel-realnaya---video-29212614.html

Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео

Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео

О проектах, которые помогут достигнуть этой цели, в интервью Sputnik рассказал представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.

2022-10-18T07:33+0500

2022-10-18T07:33+0500

2022-10-18T07:33+0500

видео

татарстан

узбекистан

технопарк

товарооборот

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Химико-индустриальный технопарк "Чирчик", открытый в партнерстве с Татарстаном, принял 6 новых резидентов. Об этом в интервью агентству Sputnik рассказал представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев.Узбекистан и Татарстан намерены нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов - и достичь этой цели помогут новые предприятия, которые Казань планирует запустить на территории Узбекистана.О каких производствах идет речь и сколько рабочих мест они обеспечат республике? Как недавно открывшийся филиал КФУ в Джизаке будет участвовать в подготовке кадров для будущих совместных проектов Узбекистана и Татарстана? И какую роль в укреплении торгово-экономических отношений Казани и Ташкента сыграет Татнефть? Ответы на все вопросы смотрите в нашем видео.

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видео интервью представитель татарстана в узбекистане айдар ахтареев технопарк чирчик товарооборот предприятия совместные проекты