https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-mavzolee-amira-temura-v-samarkande-proshli-chteniya-korana-po-sluchayu-dnya-goroda--foto-29219757.html

В мавзолее Амира Темура в Самарканде прошли чтения Корана по случаю Дня города — фото

В мавзолее Амира Темура в Самарканде прошли чтения Корана по случаю Дня города — фото

В церемонии приняли участие хоким Самарканда и другие официальные лица.

2022-10-18T12:03+0500

2022-10-18T12:03+0500

2022-10-18T12:03+0500

общество

амир темур

мавзолей

самарканд

коран

день города самарканда

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник в Самарканде в связи с Днем города прошли чтения Корана в мавзолее Амира Темура. В церемонии приняли участие хокимы, руководители правоохранительных органов региона, государственных и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самарканда.Также в рамках программы праздничных мероприятий состоялась церемония возложения цветов к памятнику Амира Темура. После этого, в городе начались массовые празднования. Известно, что по случаю Дня города в Самарканде будут организованы праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.В течение дня на Университетском бульваре также пройдут выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступят студенты вузов и члены национальных культурных центров.

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Sputnik Узбекистан

в мавзолее амира темура в самарканде прошли чтения корана по случаю дня города фото в церемонии приняли участие хоким самарканда и другие официальные лица