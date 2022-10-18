Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-mavzolee-amira-temura-v-samarkande-proshli-chteniya-korana-po-sluchayu-dnya-goroda--foto-29219757.html
В мавзолее Амира Темура в Самарканде прошли чтения Корана по случаю Дня города — фото
В мавзолее Амира Темура в Самарканде прошли чтения Корана по случаю Дня города — фото
В церемонии приняли участие хоким Самарканда и другие официальные лица.
2022-10-18T12:03+0500
2022-10-18T12:03+0500
общество
амир темур
мавзолей
самарканд
коран
день города самарканда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/12/29218926_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d84fb94a34760f5daf8d6fb365c08eb.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник в Самарканде в связи с Днем города прошли чтения Корана в мавзолее Амира Темура. В церемонии приняли участие хокимы, руководители правоохранительных органов региона, государственных и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самарканда.Также в рамках программы праздничных мероприятий состоялась церемония возложения цветов к памятнику Амира Темура. После этого, в городе начались массовые празднования. Известно, что по случаю Дня города в Самарканде будут организованы праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.В течение дня на Университетском бульваре также пройдут выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступят студенты вузов и члены национальных культурных центров.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/12/29218926_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8a3780bdd8e21b022f770feac8a27b3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мавзолее амира темура в самарканде прошли чтения корана по случаю дня города фото в церемонии приняли участие хоким самарканда и другие официальные лица
в мавзолее амира темура в самарканде прошли чтения корана по случаю дня города фото в церемонии приняли участие хоким самарканда и другие официальные лица

В мавзолее Амира Темура в Самарканде прошли чтения Корана по случаю Дня города — фото

12:03 18.10.2022
© Хокимият СамаркандаЦеремония чтения Корана и возложения цветов по случаю Дня города в Самарканде.
Церемония чтения Корана и возложения цветов по случаю Дня города в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2022
© Хокимият Самарканда
Подписаться на
НовостиTelegram
В церемонии приняли участие хоким Самарканда и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник в Самарканде в связи с Днем города прошли чтения Корана в мавзолее Амира Темура. В церемонии приняли участие хокимы, руководители правоохранительных органов региона, государственных и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самарканда.
© Хокимият СамаркандаЦеремония чтения Корана и возложения цветов по случаю Дня города в Самарканде.
Церемония чтения Корана и возложения цветов по случаю Дня города в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2022
© Хокимият Самарканда
Также в рамках программы праздничных мероприятий состоялась церемония возложения цветов к памятнику Амира Темура.
© Хокимият СамаркандаЦеремония чтения Корана и возложения цветов по случаю Дня города в Самарканде.
Церемония чтения Корана и возложения цветов по случаю Дня города в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2022
© Хокимият Самарканда
После этого, в городе начались массовые празднования. Известно, что по случаю Дня города в Самарканде будут организованы праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.
В течение дня на Университетском бульваре также пройдут выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступят студенты вузов и члены национальных культурных центров.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0