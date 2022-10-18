https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-oliy-majlise-sozdali-komissiyu-po-dorabotke-zakonoproekta-o-trudovyx-migrantax--29231521.html

В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах

В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах

Во вторник прошло очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.

2022-10-18T15:12+0500

2022-10-18T15:12+0500

2022-10-18T15:12+0500

миграция

олий мажлис

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса во вторник был рассмотрен вопрос пересмотра Закона Республики Узбекистан "О внешней трудовой миграции". Об этом сообщает пресс-служба законодательной палаты парламента республики.Ранее в сентябре данный закон был отклонен сенаторами из-за недоработки ряда его статей. В частности, по их мнению, в законе недостаточно раскрыты такие механизмы внешней трудовой миграции, как обучение граждан, выдача сертификатов или обучение профессиям, а также признаки и проявления принудительного труда мигрантов..Поэтому представители ответственного Комитета по труду и социальным вопросам внесли предложение о создании Согласительной комиссии двух палат Олий Мажлиса для совершенствования и доработки законопроекта.Также в пресс-службе сообщили, что предложение депутатов нижней палаты направить документ сразу на подпись президенту страны было отклонено.В соответствии с нормативными процедурами в Узбекистане закон, принятый нижней палатой, затем одобряется в сенате, после чего направляется на подпись президенту страны.В нижней палате уточнили, что "после бурных обсуждений предложение ответственного комитета было поставлено на голосование.Проект закона "О внешней трудовой миграции" был разработан еще в декабре 2017 года и предусматривает правовые механизмы организационного набора граждан Узбекистана на работу за рубеж, а также меры правовой, социальной и материальной поддержки мигрантам. Ранее законодательная палата сообщала о намерении ускорить принятие закона, чтобы снять ряд проблем, с которыми сталкиваются соотечественники во время работы за рубежом, в частности, в России.По данным министерства занятости и трудовых отношений республики, количество граждан Узбекистана, выехавших за рубеж для работы, в настоящее время превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года. Более 60% из них работают в России.

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в олий мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах во вторник прошло очередное пленарное заседание законодательной палаты олий мажлиса что приняли решили