https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-oliy-majlise-sozdali-komissiyu-po-dorabotke-zakonoproekta-o-trudovyx-migrantax--29231521.html
В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах
В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах
Во вторник прошло очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
2022-10-18T15:12+0500
2022-10-18T15:12+0500
2022-10-18T15:12+0500
миграция
олий мажлис
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса во вторник был рассмотрен вопрос пересмотра Закона Республики Узбекистан "О внешней трудовой миграции". Об этом сообщает пресс-служба законодательной палаты парламента республики.Ранее в сентябре данный закон был отклонен сенаторами из-за недоработки ряда его статей. В частности, по их мнению, в законе недостаточно раскрыты такие механизмы внешней трудовой миграции, как обучение граждан, выдача сертификатов или обучение профессиям, а также признаки и проявления принудительного труда мигрантов..Поэтому представители ответственного Комитета по труду и социальным вопросам внесли предложение о создании Согласительной комиссии двух палат Олий Мажлиса для совершенствования и доработки законопроекта.Также в пресс-службе сообщили, что предложение депутатов нижней палаты направить документ сразу на подпись президенту страны было отклонено.В соответствии с нормативными процедурами в Узбекистане закон, принятый нижней палатой, затем одобряется в сенате, после чего направляется на подпись президенту страны.В нижней палате уточнили, что "после бурных обсуждений предложение ответственного комитета было поставлено на голосование.Проект закона "О внешней трудовой миграции" был разработан еще в декабре 2017 года и предусматривает правовые механизмы организационного набора граждан Узбекистана на работу за рубеж, а также меры правовой, социальной и материальной поддержки мигрантам. Ранее законодательная палата сообщала о намерении ускорить принятие закона, чтобы снять ряд проблем, с которыми сталкиваются соотечественники во время работы за рубежом, в частности, в России.По данным министерства занятости и трудовых отношений республики, количество граждан Узбекистана, выехавших за рубеж для работы, в настоящее время превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года. Более 60% из них работают в России.
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в олий мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах во вторник прошло очередное пленарное заседание законодательной палаты олий мажлиса что приняли решили
в олий мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах во вторник прошло очередное пленарное заседание законодательной палаты олий мажлиса что приняли решили
В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах
Во вторник прошло очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik.
На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса во вторник был рассмотрен вопрос пересмотра Закона Республики Узбекистан "О внешней трудовой миграции". Об этом сообщает
пресс-служба законодательной палаты парламента республики.
Ранее в сентябре данный закон был отклонен сенаторами из-за недоработки ряда его статей. В частности, по их мнению, в законе недостаточно раскрыты такие механизмы внешней трудовой миграции, как обучение граждан, выдача сертификатов или обучение профессиям, а также признаки и проявления принудительного труда мигрантов..
Поэтому представители ответственного Комитета по труду и социальным вопросам внесли предложение о создании Согласительной комиссии двух палат Олий Мажлиса для совершенствования и доработки законопроекта.
Также в пресс-службе сообщили, что предложение депутатов нижней палаты направить документ сразу на подпись президенту страны было отклонено.
"Между тем, учитывая актуальность документа, некоторые депутаты отклонили предложение Комитета и предложили направить закон напрямую президенту Республики Узбекистан", – говорится в Telegram-канале пресс-службы.
В соответствии с нормативными процедурами в Узбекистане закон, принятый нижней палатой, затем одобряется в сенате, после чего направляется на подпись президенту страны.
В нижней палате уточнили, что "после бурных обсуждений предложение ответственного комитета было поставлено на голосование.
"Депутаты одобрили и проголосовали за предложение о создании в установленном порядке согласительной комиссии для устранения разногласий, возникших по данному законопроекту", – добавили в пресс-службе.
Проект закона "О внешней трудовой миграции" был разработан еще в декабре 2017 года и предусматривает правовые механизмы организационного набора граждан Узбекистана на работу за рубеж, а также меры правовой, социальной и материальной поддержки мигрантам. Ранее законодательная палата сообщала о намерении ускорить принятие закона, чтобы снять ряд проблем, с которыми сталкиваются соотечественники во время работы за рубежом, в частности, в России.
По данным министерства занятости и трудовых отношений республики, количество граждан Узбекистана, выехавших за рубеж для работы, в настоящее время превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года. Более 60% из них работают в России.