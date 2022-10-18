https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-osh-dostavili-50-novyx-atobusov-iz-uzbekistana-29232883.html

В Ош доставили 50 новых атобусов из Узбекистана

В Ош доставили 50 новых атобусов из Узбекистана

Транспорт был закуплен при помощи Кыргызско-узбекского фонда развития.

2022-10-18T15:50+0500

2022-10-18T15:50+0500

2022-10-18T15:50+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В Ош доставили 50 новых автобусов марки ISUZU SAZ HC40 из Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу мэрии Оша.Известно, что новый транспорт был куплен при поддержке Кыргызско-узбекского фонда развития (УКФР). Глава Оша Алмаз Мамбетов, в свою очередь, рассказал, что власти города продолжат работу по устранению проблем общественного транспорта.Так, стоимость каждого автобуса составляет $37 тыс. Вместительность одного - 38 пассажиров. В эксплуатацию новые автобусы будут запущены через два дня.Напомним: Кыргызско-узбексикй фонд развития был учрежден в 2021 году в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, модернизации и развитию их экономик, эффективному использованию возможностей двустороннего сотрудничества.Учредителями УКФР являются правителства двух стран. штаб-квартира расположена в Бишкеке.

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в ош доставили 50 новых атобусов из узбекистана транспорт был закуплен при помощи кыргызско узбекского фонда развитияукфр устав состав кыргызско узбекский фонд развития когда создан уставной капитал сколько