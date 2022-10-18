https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-uzbekistane-dojdlivo-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-18-oktyabrya-29215378.html

В Узбекистане дождливо: синоптики рассказали о погоде на 18 октября

В Узбекистане дождливо: синоптики рассказали о погоде на 18 октября

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-10-18T10:56+0500

2022-10-18T10:56+0500

2022-10-18T10:56+0500

общество

узбекистан

дождь

республика

погода

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Во вторник в Узбекистане местами ожидается небольшой дождь. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 15-20 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте к вечеру возможен дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 15-17 градусов.В горных районах страны местами дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 10-15 градусов.

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в узбекистане дождливо синоптики рассказалаи о погоде на 18 октября какая погода ожидается во вторник на территории республики