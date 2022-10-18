https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-uzbekistane-mogut-vvesti-nakazanie-za-snyatie-deneg-s-karty-29213115.html

В Узбекистане могут ввести наказание за снятие денег с карты

В Узбекистане могут ввести наказание за снятие денег с карты

Речь идет о незаконном переводе или обналичивании денег со счетов физических и юридических лиц без их согласия.

2022-10-18T09:07+0500

2022-10-18T09:07+0500

2022-10-18T09:07+0500

общество

законопроект

уголовный кодекс

банковские карты

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В Уголовный Кодекс Узбекистана могут внести статью, предусматривающую наказание за незаконное перечисление или списание денег с банковских счетов физических и юридических лиц без их согласия.Согласно законопроекту, за незаконное списание денег или за невозврат излишне списанных средств нарушителей будет ждать наказание – от штрафа в 200-кратныом размере базовой расчетной единицы (БРВ) до лишения свободы до трех лет.Если же такое нарушение совершила группа лиц по предварительному сговору или пострадавшему нанесли крупный ущерб, наказание ужесточат: нарушителям грозит от 300-кратного размера БРВ до лишения свободы на пять лет.Если же пострадавшему нанесли особо крупный ущерб или правонарушение совершили в интересах организованной группы, то преступников ждет наказание от 500-кратного размера БРВ до лишения свободы сроком на семь лет.

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законопроект наказание за незаконное перечисление обналичивание средств с банковской карты без согласия владельца наказание