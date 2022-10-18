https://uz.sputniknews.ru/20221018/zara-planiruet-vosstanovit-torgovuyu-deyatelnost-v-rossii-29234140.html

Zara планирует восстановить торговую деятельность в России

Zara планирует восстановить торговую деятельность в России

В данное время против "Зара СНГ" выдвинут иск на сумму 513 млн рублей.

2022-10-18T16:29+0500

2022-10-18T16:29+0500

2022-10-18T16:29+0500

россия

россия

торговля

zara

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Представитель компании "Зара СНГ" российской структуры испанского ритейлера Zara, заявил в арбитражном суде Самарской области, что компания планирует возобновить деятельность в России, поменяв юрисдикцию. Об этом стало известно из опубликованного определения суда, сообщает РИА Новости.Также там сказано, что планируется "изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции".Арбитражный суд в Самаре рассматривает иск ООО "Виктор и Ко Мега Парк", владельца нескольких крупных торговых центров. Истец требует взыскать с российской "дочки" Zara около 513 млн рублей. В данную сумму включена арендная плата, штрафы и убытки. Суд в сентябре по ходатайству истца арестовал счета ответчика в банках "Открытие", "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", Росбанке и "Райффайзенбанке"."Зара СНГ" попросила суд отменить обеспечительные меры. Свою просьбу ответчик мотивировал тем, что они были приняты, в том числе со ссылкой на публикации в СМИ о том, что "ответчик закрыл магазины в РФ, расторгает договоры аренды, вывез товар из арендованных магазинов". Как отмечает "Зара", подобные публикации не могут служить надлежащим доказательством, поскольку "является результатом деятельности журналистов, не являются источником официальной информации". В качестве опровержения этих доводов ответчик заявил о намерении возобновить торговлю в России.Суд обеспечительные меры отменять не стал, указав, что "доводы ответчика о планируемом возобновлении деятельности носят предположительный характер, не подтверждены документально". На данный момент ни один из 63 магазинов Zara не возобновил работу, отметил суд.Напомним: Zara входит в испанскую группу Inditex. В России она была представлена магазинами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило временно приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".Ранее эксперты заявляли, что крупные зарубженые компании одежды могут суммарно потерять около $800 млн, если примут решение окончательно уйти из России. Самые значительные убытки могут оказаться именно у испанской Inditex – это около $300 млн.Возможные убытки японской Uniqlo оцениваются в $150-170 млн, столько же у французской сети Decathlon. Ритейлер H&M, который в середине июля объявил о полном сворачивании бизнеса в России, официально заявил, что общие потери от закрытия всех магазинов составят 2 млрд шведских крон (около $190 млн).

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zara планирует восстановить торговую деятельность в россии в данное время против зара снг выдвинут иск на сумму 513 млн рублей вернутся хочет в россию