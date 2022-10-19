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"Восстание машин": будущее японских ресторанов за роботами - фото
"Восстание машин": будущее японских ресторанов за роботами - фото
В столице Японии прошла презентация роботов, предназначенных для обслуживания ресторанов. Самые яркие фото с презентации - в нашей фотоленте.
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фото
япония
ресторан
машина
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восстание машин будущее японских ресторанов за роботами фото в столице японии прошла презентация роботов предназначенных для обслуживания ресторанов самые яркие фото с презентации
восстание машин будущее японских ресторанов за роботами фото в столице японии прошла презентация роботов предназначенных для обслуживания ресторанов самые яркие фото с презентации

"Восстание машин": будущее японских ресторанов за роботами - фото

21:05 19.10.2022
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НовостиTelegram
В столице Японии прошла презентация роботов, предназначенных для обслуживания ресторанов. Самые яркие фото с презентации - в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Специальная машина приготовила миску с лапшой, а робот готовится доставить ее покупателю.

Специальная машина приготовила миску с лапшой, а робот готовится доставить ее покупателю. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Специальная машина приготовила миску с лапшой, а робот готовится доставить ее покупателю.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Робот-официант доставляет тарелку лапши посетителю.

Робот-официант доставляет тарелку лапши посетителю. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Робот-официант доставляет тарелку лапши посетителю.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Роботы-официанты на презентации японской компании SoftBank Robotics.

Роботы-официанты на презентации японской компании SoftBank Robotics. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Роботы-официанты на презентации японской компании SoftBank Robotics.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Роботы-официанты.

Роботы-официанты. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Роботы-официанты.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Миска-лапши у робота официанта.

Миска-лапши у робота официанта. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Миска-лапши у робота официанта.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Приготовление еды специальной роботизированной машиной.

Приготовление еды специальной роботизированной машиной. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Приготовление еды специальной роботизированной машиной.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Робот "Пеппер".

Робот &quot;Пеппер&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Робот "Пеппер".

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