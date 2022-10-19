https://uz.sputniknews.ru/20221019/29290447.html
"Восстание машин": будущее японских ресторанов за роботами - фото
"Восстание машин": будущее японских ресторанов за роботами - фото
В столице Японии прошла презентация роботов, предназначенных для обслуживания ресторанов. Самые яркие фото с презентации - в нашей фотоленте.
2022-10-19T21:05+0500
2022-10-19T21:05+0500
2022-10-19T21:05+0500
фото
япония
ресторан
машина
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восстание машин будущее японских ресторанов за роботами фото в столице японии прошла презентация роботов предназначенных для обслуживания ресторанов самые яркие фото с презентации
восстание машин будущее японских ресторанов за роботами фото в столице японии прошла презентация роботов предназначенных для обслуживания ресторанов самые яркие фото с презентации
"Восстание машин": будущее японских ресторанов за роботами - фото
В столице Японии прошла презентация роботов, предназначенных для обслуживания ресторанов. Самые яркие фото с презентации - в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Специальная машина приготовила миску с лапшой, а робот готовится доставить ее покупателю.
Специальная машина приготовила миску с лапшой, а робот готовится доставить ее покупателю.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Робот-официант доставляет тарелку лапши посетителю.
Робот-официант доставляет тарелку лапши посетителю.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Роботы-официанты на презентации японской компании SoftBank Robotics.
Роботы-официанты на презентации японской компании SoftBank Robotics.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Роботы-официанты.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Миска-лапши у робота официанта.
Миска-лапши у робота официанта.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Приготовление еды специальной роботизированной машиной.
Приготовление еды специальной роботизированной машиной.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Робот "Пеппер".