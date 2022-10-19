https://uz.sputniknews.ru/20221019/deti-kadyrova-i-tokaev-kto-popal-v-bazu-mirotvortsa-29280335.html

Дети Кадырова и Токаев: кто попал в базу "Миротворца" – фото

Дети Кадырова и Токаев: кто попал в базу "Миротворца" – фото

Трех сыновей и старшую дочь глав Чечни Рамзана Кадырова внесли в список "Миротворца".

2022-10-19T17:23+0500

2022-10-19T17:23+0500

2022-10-19T17:25+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29277373_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_427db8b96f990f98bb44afcd34802b1b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, Зелимхан и Адам Кадыровы, а также его старшая дочь Айшат Кадырова, которая в данное время занимает пост министра культуры Чечни, попали в список украинского националистического сайта "Миротворец".Сыновья Кадырова были внесены в список 19 октября, а старшая дочь чеченского лидера двумя днями раньше, 17 октября.Известно, что в данное время Ахмат, Зелимхан, Адам и Айшат Кадыровы находятся в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе в месте несения службы чеченских бойцов.Также в ходе визита врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил Кадырову Орденом Дружбы. Встреча Пушилина и министра культуры Чечни состоялась в воскресенье в Донецке.Сам Рамзан Кадыров пополнил списки "Миротворца" еще в 2014 году.Кроме этого, в среду в сети появилась информация, что в украинский националистический список внесен также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На самом деле Токаев попал туда еще в 2019 году, когда в интервью немецкому телеканалу DW заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дети кадырова и токаев кто попал в базу миротворца трех сыновей и старшую дочь глав чечни рамзана кадырова внесли в список миротворца детей кадырова рамзана главы чечни внесли в список миротворца адам зелимхан ахмат кадыров кадыровы айшат кадырова министр культуры чечени внесли сайт миротворец токаев