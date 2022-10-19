https://uz.sputniknews.ru/20221019/deti-kadyrova-i-tokaev-kto-popal-v-bazu-mirotvortsa-29280335.html
Дети Кадырова и Токаев: кто попал в базу "Миротворца" – фото
Дети Кадырова и Токаев: кто попал в базу "Миротворца" – фото
Трех сыновей и старшую дочь глав Чечни Рамзана Кадырова внесли в список "Миротворца".
2022-10-19T17:23+0500
2022-10-19T17:23+0500
2022-10-19T17:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29277373_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_427db8b96f990f98bb44afcd34802b1b.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, Зелимхан и Адам Кадыровы, а также его старшая дочь Айшат Кадырова, которая в данное время занимает пост министра культуры Чечни, попали в список украинского националистического сайта "Миротворец".Сыновья Кадырова были внесены в список 19 октября, а старшая дочь чеченского лидера двумя днями раньше, 17 октября.Известно, что в данное время Ахмат, Зелимхан, Адам и Айшат Кадыровы находятся в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе в месте несения службы чеченских бойцов.Также в ходе визита врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил Кадырову Орденом Дружбы. Встреча Пушилина и министра культуры Чечни состоялась в воскресенье в Донецке.Сам Рамзан Кадыров пополнил списки "Миротворца" еще в 2014 году.Кроме этого, в среду в сети появилась информация, что в украинский националистический список внесен также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На самом деле Токаев попал туда еще в 2019 году, когда в интервью немецкому телеканалу DW заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29277373_55:0:945:667_1920x0_80_0_0_12907d54e3e933449efcaa66e608b0fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дети кадырова и токаев кто попал в базу миротворца трех сыновей и старшую дочь глав чечни рамзана кадырова внесли в список миротворца детей кадырова рамзана главы чечни внесли в список миротворца адам зелимхан ахмат кадыров кадыровы айшат кадырова министр культуры чечени внесли сайт миротворец токаев
дети кадырова и токаев кто попал в базу миротворца трех сыновей и старшую дочь глав чечни рамзана кадырова внесли в список миротворца детей кадырова рамзана главы чечни внесли в список миротворца адам зелимхан ахмат кадыров кадыровы айшат кадырова министр культуры чечени внесли сайт миротворец токаев
Дети Кадырова и Токаев: кто попал в базу "Миротворца" – фото
17:23 19.10.2022 (обновлено: 17:25 19.10.2022)
Трех сыновей и старшую дочь глав Чечни Рамзана Кадырова внесли в список "Миротворца".
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, Зелимхан и Адам Кадыровы, а также его старшая дочь Айшат Кадырова, которая в данное время занимает пост министра культуры Чечни, попали в список украинского националистического сайта "Миротворец".
Сыновья Кадырова были внесены в список 19 октября, а старшая дочь чеченского лидера двумя днями раньше, 17 октября.
Известно, что в данное время Ахмат, Зелимхан, Адам и Айшат Кадыровы находятся в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе в месте несения службы чеченских бойцов.
"Внуки первого президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с моими дорогими племянниками и братьями посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса. Чеченскую делегацию возглавляет министр культуры ЧР Айшат Кадырова. Вместе с Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием отважного и бесстрашного воина Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Также в ходе визита врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил Кадырову Орденом Дружбы. Встреча Пушилина и министра культуры Чечни состоялась в воскресенье в Донецке.
Сам Рамзан Кадыров пополнил списки "Миротворца" еще в 2014 году.
Кроме этого, в среду в сети появилась информация, что в украинский националистический список внесен также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На самом деле Токаев попал туда еще в 2019 году, когда в интервью немецкому телеканалу DW заявил, что не считает присоединение Крыма к России аннексией.