https://uz.sputniknews.ru/20221019/kak-borotsya-s-vypadeniem-volos-posle-koronavirusa-29292215.html

Как бороться с выпадением волос после коронавируса

Как бороться с выпадением волос после коронавируса

Врач рассказала, какие меры необходимо предпринять страдающим после перенесенного коронавируса от выпадения волос.

2022-10-19T22:01+0500

2022-10-19T22:01+0500

2022-10-19T22:01+0500

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коронавирус covid-19

волосы

врач

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После перенесенного коронавируса волосы могут выпадать до полугода. Об этом сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По словам специалиста, с выпадением волос из-за COVID-19 сталкиваются, по разным данным, от 10 до 60% переболевших. При этом волосы могут выпадать и у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, и у тех, кто переболел относительно легко. Врачи сходятся во мнении, что болезнь вызывает так называемое телогеновое облысение — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя.Также она отметила, что такой постковидный симптом проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления и может длиться более полугода.

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