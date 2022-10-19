https://uz.sputniknews.ru/20221019/kak-borotsya-s-vypadeniem-volos-posle-koronavirusa-29292215.html
Как бороться с выпадением волос после коронавируса
Как бороться с выпадением волос после коронавируса
Врач рассказала, какие меры необходимо предпринять страдающим после перенесенного коронавируса от выпадения волос.
2022-10-19T22:01+0500
2022-10-19T22:01+0500
2022-10-19T22:01+0500
это интересно
коронавирус covid-19
волосы
врач
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После перенесенного коронавируса волосы могут выпадать до полугода. Об этом сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По словам специалиста, с выпадением волос из-за COVID-19 сталкиваются, по разным данным, от 10 до 60% переболевших. При этом волосы могут выпадать и у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, и у тех, кто переболел относительно легко. Врачи сходятся во мнении, что болезнь вызывает так называемое телогеновое облысение — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя.Также она отметила, что такой постковидный симптом проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления и может длиться более полугода.
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как бороться с выпадением волос после коронавируса врач рассказала какие меры необходимо предпринять страдающим после перенесенного коронавируса от выпадения волос что делать если выпадают волосы после ковида выпадение волос после коронавируса как лечить
как бороться с выпадением волос после коронавируса врач рассказала какие меры необходимо предпринять страдающим после перенесенного коронавируса от выпадения волос что делать если выпадают волосы после ковида выпадение волос после коронавируса как лечить
Как бороться с выпадением волос после коронавируса
Врач рассказала, какие меры необходимо предпринять страдающим после перенесенного коронавируса от выпадения волос.
После перенесенного коронавируса волосы могут выпадать до полугода. Об этом сообщила
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
По словам специалиста, с выпадением волос из-за COVID-19 сталкиваются, по разным данным, от 10 до 60% переболевших. При этом волосы могут выпадать и у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, и у тех, кто переболел относительно легко.
Врачи сходятся во мнении, что болезнь вызывает так называемое телогеновое облысение — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя.
"В норме у человека в стадии покоя (телогене) находится не более десяти процентов волосяных фолликулов, при телогеновом облысении их доля возрастает до 20% и выше", — разъяснила врач.
Также она отметила, что такой постковидный симптом проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления и может длиться более полугода.
"Врачи рекомендуют тем, кто переболел ковидом, обратить внимание на свое здоровье и самочувствие, чтобы выявить те проблемы, которые могла спровоцировать болезнь. В том случае, если показатели будут сильно отличаться от нормы, врач может назначить лечение", — заключила специалист.