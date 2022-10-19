https://uz.sputniknews.ru/20221019/kak-budet-vyglyadet-novyy-tashkent--foto-29288794.html

Как будет выглядеть Новый Ташкент – фото

Как будет выглядеть Новый Ташкент – фото

Что включает в себя Генеральный план Ташкента до 2045 года - читайте в нашем материале.

2022-10-19T19:55+0500

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общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На востоке столицы республики власти планируют построить еще один город – Новый Ташкент. Он будет располагаться в районе парка Новый Узбекистан. Об этом стало известно в ходе презентации Генерального плана города Ташкента до 2045 года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.Так, данная концепция интегрирована в генплан. Новый город будет построен между реками Чирчик и Карасу. Он будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек.Уже разработаны перспективные районы развития и застройки, схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. На первом этапе планируется застроить шесть тысяч гектаров.Общая площадь нового города, по словам заместителя министра строительства Даврона Одилова, составит 20 тысяч гектаров.Новый город предусматривает строительство социальных, культурных и административных объектов, жилищных комплексов. Также уже начаты работы по созданию пяти новых линий зеленых насаждений общей протяженностью 40 км. Позднее в этих коридорах планируют создавать рекреационные зоны.По данным презентации в Новый Ташкент планируют провести ветку наземного метро, также здесь появятся улицы первого, второго и третьего Ренессанса.

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как будет выглядеть новый ташкент фото что включает в себя генеральный план ташкента до 2045 года