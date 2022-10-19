Как будет выглядеть Новый Ташкент – фото
© Узбекистан 24Проект Генерального плана города Ташкента на период до 2045 года
© Узбекистан 24
Что включает в себя Генеральный план Ташкента до 2045 года - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На востоке столицы республики власти планируют построить еще один город – Новый Ташкент. Он будет располагаться в районе парка Новый Узбекистан. Об этом стало известно в ходе презентации Генерального плана города Ташкента до 2045 года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
© Узбекистан 24Проект Генерального плана города Ташкента на период до 2045 года
© Узбекистан 24
Так, данная концепция интегрирована в генплан. Новый город будет построен между реками Чирчик и Карасу. Он будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек.
© Узбекистан 24Проект Генерального плана города Ташкента на период до 2045 года
© Узбекистан 24
Уже разработаны перспективные районы развития и застройки, схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. На первом этапе планируется застроить шесть тысяч гектаров.
© Узбекистан 24Проект Генерального плана города Ташкента на период до 2045 года
© Узбекистан 24
Общая площадь нового города, по словам заместителя министра строительства Даврона Одилова, составит 20 тысяч гектаров.
"Нашу стратегию развития города одобрили и авторитетные эксперты мира. Теперь по каждой локации необходимо узнать мнение людей, строить с умом и качественно. Новый город должен быть достойным нашего народа, соответствующим нашему климату, современным", - рассказал глава государства.
© Узбекистан 24Проект Генерального плана города Ташкента на период до 2045 года
© Узбекистан 24
Новый город предусматривает строительство социальных, культурных и административных объектов, жилищных комплексов. Также уже начаты работы по созданию пяти новых линий зеленых насаждений общей протяженностью 40 км. Позднее в этих коридорах планируют создавать рекреационные зоны.
© Узбекистан 24Проект Генерального плана города Ташкента на период до 2045 года
© Узбекистан 24
По данным презентации в Новый Ташкент планируют провести ветку наземного метро, также здесь появятся улицы первого, второго и третьего Ренессанса.