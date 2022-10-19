https://uz.sputniknews.ru/20221019/o-poete-maxmude-toire-snimut-film-29274131.html
О поэте Махмуде Тоире снимут фильм
О поэте Махмуде Тоире снимут фильм
Документальная картина расскажет о жизни и творчестве народного поэта Узбекистана.
2022-10-19T16:13+0500
2022-10-19T16:13+0500
2022-10-19T16:13+0500
культура
поэт
документальный фильм
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Узбекистане снимают документальный фильм о поэте Махмуде Тоире. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.Производством документальной киноленты по заказу агентства занимается "Студия независимого и документального кино".Фильм "Поэт независимости" расскажет о детстве, жизни и творчестве народного поэта Узбекистана. В кинокартину также включат интервью известных писателей и поэтов о Махмуде Тоире.Съемки проходят в Паркентском районе Ташкентской области и в городе Нурафшан, сообщили в пресс-службе.Махмуд Тоир родился 31 августа 1952 года в Паркетском районе Ташкентской области, окончил филологический факультет Ташкентского государственного университета. Работал на Детско-юношеском радио "Республика", в газете "Паркент Тонги". С 1999 года руководил областным отделением Союза писателей Узбекистана.В 2001 году поэта наградили орденом "Трудовая слава", а в 2005 году присвоили звание "Народный поэт Узбекистана".
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узбекистан агентство кинематографии документальный фильм народный артист узбекистана махмуд тоир
узбекистан агентство кинематографии документальный фильм народный артист узбекистана махмуд тоир
О поэте Махмуде Тоире снимут фильм
Документальная картина расскажет о жизни и творчестве народного поэта Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik.
В Узбекистане снимают документальный фильм о поэте Махмуде Тоире. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства кинематографии республики.
Производством документальной киноленты по заказу агентства занимается "Студия независимого и документального кино".
Фильм "Поэт независимости" расскажет о детстве, жизни и творчестве народного поэта Узбекистана. В кинокартину также включат интервью известных писателей и поэтов о Махмуде Тоире.
Съемки проходят в Паркентском районе Ташкентской области и в городе Нурафшан, сообщили в пресс-службе.
Махмуд Тоир родился 31 августа 1952 года в Паркетском районе Ташкентской области, окончил филологический факультет Ташкентского государственного университета. Работал на Детско-юношеском радио "Республика", в газете "Паркент Тонги". С 1999 года руководил областным отделением Союза писателей Узбекистана.
В 2001 году поэта наградили орденом "Трудовая слава", а в 2005 году присвоили звание "Народный поэт Узбекистана".