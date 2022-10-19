https://uz.sputniknews.ru/20221019/opasnyy-asteroid-mojet-priblizitsya-k-zemle-29258602.html

Опасный астероид может приблизиться к земле

Опасный астероид может приблизиться к земле

Ученые обнаружили, что астероид Фаэтон увеличил скорость вращения. Исследователи опасаются, что он может сойти с устоявшейся орбиты и приблизиться к нашей планете.

2022-10-19T07:00+0500

2022-10-19T07:00+0500

2022-10-19T07:00+0500

это интересно

космос

астероид

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Гигантский астероид Фаэтон, пересекающий орбиту Земли примерно раз в полтора года, начал вести себя странно, сообщили на очередном собрании Американского астрономического общества исследователи из Университета Центральной Флориды.Ученые наблюдают за огромным голубым астероидом диаметром 6 км в обсерватории Аресибо в Пуэрто Рико. Судя по странному изменению блеска астероида, скорость вращения космического тела вокруг своей оси увеличивается, сообщает пресс-служба университета. Скорость вращения растет год от года, предупреждают ученые.Как предполагают астрономы, причина может быть в том, что когда-то Фаэтон был кометой – приближаясь к Солнцу и нагреваясь, он выстреливал струи пара и газа, насыщенные пылью и камнями. Эти камешки впоследствии превратились в метеоритный поток Геминиды. Постепенно замерзший газ и вода на поверхности Фаэтона закончились, и он превратился в астероид.Однако в 2009 году в NASA зарегистрировали внезапное изменение яркости астероида – как считают исследователи, возможно, астероид выбросил струю газа от растаявшего льда или натрия, который прежде был покрыт пылью или находился внутри голубой глыбы.Может быть, и изменение скорости вращения связано с подобным феноменом. Однако, вырывающиеся струи пара могут изменить траекторию движения астероида, сдвинув его ближе к Земле. Хотя ученые уверены, что в ближайшие сто лет Фаэтон не столкнется с нашей планетой.Необычное поведение астероида ставит под угрозу миссию DESTINY+ Японского аэрокосмического агентства. Оно планировало отправить через два года к Фаэтону зонд, чтобы уточнить размер и состав космического объекта. Однако, из-за изменения скорости вращения и траектории полета, зонд может не попасть на астероид.Между тем, астрономы считают, что поверхность Фаэтона пещеристая, словно губка – в случае опасного сближения с землей его можно будет разрушить ядерным зарядом.

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