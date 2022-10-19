https://uz.sputniknews.ru/20221019/opasnyy-asteroid-mojet-priblizitsya-k-zemle-29258602.html
Опасный астероид может приблизиться к земле
Опасный астероид может приблизиться к земле
Ученые обнаружили, что астероид Фаэтон увеличил скорость вращения. Исследователи опасаются, что он может сойти с устоявшейся орбиты и приблизиться к нашей планете.
2022-10-19T07:00+0500
2022-10-19T07:00+0500
2022-10-19T07:00+0500
это интересно
космос
астероид
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Гигантский астероид Фаэтон, пересекающий орбиту Земли примерно раз в полтора года, начал вести себя странно, сообщили на очередном собрании Американского астрономического общества исследователи из Университета Центральной Флориды.Ученые наблюдают за огромным голубым астероидом диаметром 6 км в обсерватории Аресибо в Пуэрто Рико. Судя по странному изменению блеска астероида, скорость вращения космического тела вокруг своей оси увеличивается, сообщает пресс-служба университета. Скорость вращения растет год от года, предупреждают ученые.Как предполагают астрономы, причина может быть в том, что когда-то Фаэтон был кометой – приближаясь к Солнцу и нагреваясь, он выстреливал струи пара и газа, насыщенные пылью и камнями. Эти камешки впоследствии превратились в метеоритный поток Геминиды. Постепенно замерзший газ и вода на поверхности Фаэтона закончились, и он превратился в астероид.Однако в 2009 году в NASA зарегистрировали внезапное изменение яркости астероида – как считают исследователи, возможно, астероид выбросил струю газа от растаявшего льда или натрия, который прежде был покрыт пылью или находился внутри голубой глыбы.Может быть, и изменение скорости вращения связано с подобным феноменом. Однако, вырывающиеся струи пара могут изменить траекторию движения астероида, сдвинув его ближе к Земле. Хотя ученые уверены, что в ближайшие сто лет Фаэтон не столкнется с нашей планетой.Необычное поведение астероида ставит под угрозу миссию DESTINY+ Японского аэрокосмического агентства. Оно планировало отправить через два года к Фаэтону зонд, чтобы уточнить размер и состав космического объекта. Однако, из-за изменения скорости вращения и траектории полета, зонд может не попасть на астероид.Между тем, астрономы считают, что поверхность Фаэтона пещеристая, словно губка – в случае опасного сближения с землей его можно будет разрушить ядерным зарядом.
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космос астероид комета фаэтон метеоритный поток геминиды орбита земли столкновение ученые университет центральной флориды
космос астероид комета фаэтон метеоритный поток геминиды орбита земли столкновение ученые университет центральной флориды
Опасный астероид может приблизиться к земле
Ученые обнаружили, что астероид Фаэтон увеличил скорость вращения. Исследователи опасаются, что он может сойти с устоявшейся орбиты и приблизиться к нашей планете.
Гигантский астероид Фаэтон, пересекающий орбиту Земли примерно раз в полтора года, начал вести себя странно, сообщили
на очередном собрании Американского астрономического общества исследователи из Университета Центральной Флориды.
Ученые наблюдают за огромным голубым астероидом диаметром 6 км в обсерватории Аресибо в Пуэрто Рико. Судя по странному изменению блеска астероида, скорость вращения космического тела вокруг своей оси увеличивается, сообщает пресс-служба университета. Скорость вращения растет год от года, предупреждают ученые.
Как предполагают астрономы, причина может быть в том, что когда-то Фаэтон был кометой – приближаясь к Солнцу и нагреваясь, он выстреливал струи пара и газа, насыщенные пылью и камнями. Эти камешки впоследствии превратились в метеоритный поток Геминиды. Постепенно замерзший газ и вода на поверхности Фаэтона закончились, и он превратился в астероид.
Однако в 2009 году в NASA зарегистрировали внезапное изменение яркости астероида – как считают исследователи, возможно, астероид выбросил струю газа от растаявшего льда или натрия, который прежде был покрыт пылью или находился внутри голубой глыбы.
Может быть, и изменение скорости вращения связано с подобным феноменом. Однако, вырывающиеся струи пара могут изменить траекторию движения астероида, сдвинув его ближе к Земле. Хотя ученые уверены, что в ближайшие сто лет Фаэтон не столкнется с нашей планетой.
Необычное поведение астероида ставит под угрозу миссию DESTINY+ Японского аэрокосмического агентства. Оно планировало отправить через два года к Фаэтону зонд, чтобы уточнить размер и состав космического объекта. Однако, из-за изменения скорости вращения и траектории полета, зонд может не попасть на астероид.
Между тем, астрономы считают, что поверхность Фаэтона пещеристая, словно губка – в случае опасного сближения с землей его можно будет разрушить ядерным зарядом.