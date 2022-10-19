https://uz.sputniknews.ru/20221019/sekretar-sovbeza-rf-patrushev-v-rossii-ujestochat-migratsionnyy-kontrol-29291842.html

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: в России ужесточат миграционный контроль

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: в России ужесточат миграционный контроль

В среду глава России провел заседание Совбеза. Какие вопросы обсуждались в ходе заседания - читайте в нашем материале.

2022-10-19T20:33+0500

2022-10-19T20:33+0500

2022-10-19T20:33+0500

миграция

россия

совет безопасности российской федерации

совет безопасности рф

николай патрушев

миграция

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.В среду президент России Владимир Путин провел заседании Совбеза, где были обсуждены новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. По итогам заседания, Патрушев рассказал, что назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.Известно, что значительное внимание будет уделено социальной и культурной адаптации иностранных граждан, обучение детей мигрантов по российским общеобразовательным программам.Патрушев отметил, что правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России дан ряд поручений.По его словам, ситуация в миграционной сфере в России изменилась, поэтому назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.

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секретарь совбеза рф патрушев в россии ужесточат миграционный контроль в среду глава россии провел заседание совбеза какие вопросы обсуждались в ходе заседания