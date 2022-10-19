https://uz.sputniknews.ru/20221019/sekretar-sovbeza-rf-patrushev-v-rossii-ujestochat-migratsionnyy-kontrol-29291842.html
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: в России ужесточат миграционный контроль
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: в России ужесточат миграционный контроль
В среду глава России провел заседание Совбеза. Какие вопросы обсуждались в ходе заседания - читайте в нашем материале.
2022-10-19T20:33+0500
2022-10-19T20:33+0500
2022-10-19T20:33+0500
миграция
россия
совет безопасности российской федерации
совет безопасности рф
николай патрушев
миграция
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.В среду президент России Владимир Путин провел заседании Совбеза, где были обсуждены новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. По итогам заседания, Патрушев рассказал, что назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.Известно, что значительное внимание будет уделено социальной и культурной адаптации иностранных граждан, обучение детей мигрантов по российским общеобразовательным программам.Патрушев отметил, что правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России дан ряд поручений.По его словам, ситуация в миграционной сфере в России изменилась, поэтому назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.
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секретарь совбеза рф патрушев в россии ужесточат миграционный контроль в среду глава россии провел заседание совбеза какие вопросы обсуждались в ходе заседания
секретарь совбеза рф патрушев в россии ужесточат миграционный контроль в среду глава россии провел заседание совбеза какие вопросы обсуждались в ходе заседания
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: в России ужесточат миграционный контроль
В среду глава России провел заседание Совбеза. Какие вопросы обсуждались в ходе заседания - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
В среду президент России Владимир Путин провел заседании Совбеза, где были обсуждены новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. По итогам заседания, Патрушев рассказал, что назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.
"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - цитирует секретаря Совбеза РФ РИА Новости.
Известно, что значительное внимание будет уделено социальной и культурной адаптации иностранных граждан, обучение детей мигрантов по российским общеобразовательным программам.
Патрушев отметил, что правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России дан ряд поручений.
По его словам, ситуация в миграционной сфере в России изменилась, поэтому назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.
"На заседании Совета безопасности приняли решение до конца 2022 года внести изменения в концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции", — добавил глава Совбеза.