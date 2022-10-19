https://uz.sputniknews.ru/20221019/uchitelya-russkogo-yazyka-iz-uzbekistana-smogut-prinyat-uchastie-v-mejdunarodnom-konkurse-29281509.html

Учителя русского языка из Узбекистана смогут принять участие в международном конкурсе

Учителя русского языка из Узбекистана смогут принять участие в международном конкурсе

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 декабря.

2022-10-19T18:43+0500

2022-10-19T18:43+0500

2022-10-19T18:43+0500

общество

учителя

русский язык

узбекистан

конкурс

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Учителя из Узбекистана смогут принять участие в международном конкурсе "Преподавание без границ". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ "Преподавание без границ" объединит учителей из стран СНГ.Учредителем конкурса является Министерство просвещения России. Заявку можно подать до 1 декабря.Конкурс проходит в два этапа (заочный и очный) и объединяет несколько номинаций: Так, учитель для участия в заочном этапе учитель может подать до трех своих проектов, связанных с преподаванием русского языка. Они могут включать в себя примеры или фрагменты урока, описание мероприятия, представление методической инновации, модель творческой работы с учащимися, а также презентация, демонстрирующая использование методического приёма при решении конкретных образовательных задач.Среди целей конкурса организаторами обозначены:Первый этап будет длиться до 21 декабря. Очный этап конкурса будет проходить 22-23 декабря, в ходе которого пройдут презентации конкурсных работ финалистами. Участникам будет оказана методическая и консультационная поддержка российскими экспертами в сфере преподавания русского языка, выступления, дискуссии.Объявление победителей и церемония награждения состоится 23 декабря.

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узбекистанские учителя русского языка смогут принять участие в международном конкурсе заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 декабря конкурс преподавание без границ как подать заявку