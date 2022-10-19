https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-novyx-regionax-rossii-vvoditsya-voennoe-polojenie---putin-29280743.html
В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение - Путин
В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение - Путин
В субъектах Российской Федерации необходимо создать штабы территориальной обороны, региональные руководители получат дополнительные полномочия, заявил российский президент на заседании Совета безопасности РФ.
2022-10-19T17:25+0500
2022-10-19T17:25+0500
2022-10-19T17:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
совет безопасности российской федерации
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду.По словам Владимира Путина, перед российскими властями сейчас стоят масштабные задачи в сфере безопасности. Киевский режим отказался от переговоров и использует террористические методы, создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию.Существующая ситуация требует введения военного положения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 20 октября, отметил президент. Владимир Путин заявил, что наделит глав российских регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В областях страны необходимо создать штабы территориальной обороны.Глава государства также подчеркнул важность обеспечить все необходимое для военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции в защиту жителей Донбасса.Кроме того, президент поручил правительству и Министерству обороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и других выплат мобилизованным гражданам.Основной темой заседания стала миграционная политика России. Как отметил президент, в нынешних условиях эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности. Ситуация быстро меняется, появляются новые вызовы и проблемы, и властям страны нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, а миграционная политика государства должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных проблем, подчеркнул Владимир Путин.Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введен максимальный уровень реагирования. Согласно указу президента, главы этих областей могут принимать решения о временном отселении жителей в безопасные районы. Текст указа незамедлительно передается на утверждение в Совет безопасности страны.Напомним, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов проголосовали за присоединение регионов к России. Соглашение о присоединении четырех новых регионов Владимир Путин и руководство областей подписали 30 сентября.
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владимир путин выступление на совете безопасности рф военное положение дополнительные полномочия штабы территориальной обороны лнр днр херсонская запорожская области
владимир путин выступление на совете безопасности рф военное положение дополнительные полномочия штабы территориальной обороны лнр днр херсонская запорожская области
В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение - Путин
17:25 19.10.2022 (обновлено: 17:39 19.10.2022)
В субъектах Российской Федерации необходимо создать штабы территориальной обороны, региональные руководители получат дополнительные полномочия, заявил российский президент на заседании Совета безопасности РФ.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду.
По словам Владимира Путина, перед российскими властями сейчас стоят масштабные задачи в сфере безопасности. Киевский режим отказался от переговоров и использует террористические методы, создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию.
"Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ", - сказал он.
Существующая ситуация требует введения военного положения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 20 октября, отметил президент.
Владимир Путин заявил, что наделит глав российских регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В областях страны необходимо создать штабы территориальной обороны.
"Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с администрацией президента, подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти", - сказал президент.
Глава государства также подчеркнул важность обеспечить все необходимое для военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции в защиту жителей Донбасса.
"Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации - детям, родителям, жёнам, близким людям всех наших защитников", - сказал он.
Кроме того, президент поручил правительству и Министерству обороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и других выплат мобилизованным гражданам.
Основной темой заседания стала миграционная политика России. Как отметил президент, в нынешних условиях эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности. Ситуация быстро меняется, появляются новые вызовы и проблемы, и властям страны нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, а миграционная политика государства должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных проблем, подчеркнул Владимир Путин.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введен максимальный уровень реагирования. Согласно указу президента, главы этих областей могут принимать решения о временном отселении жителей в безопасные районы. Текст указа незамедлительно передается на утверждение в Совет безопасности страны.
Напомним, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов проголосовали за присоединение регионов к России. Соглашение о присоединении четырех новых регионов Владимир Путин и руководство областей подписали 30 сентября.