https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-novyx-regionax-rossii-vvoditsya-voennoe-polojenie---putin-29280743.html

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение - Путин

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение - Путин

В субъектах Российской Федерации необходимо создать штабы территориальной обороны, региональные руководители получат дополнительные полномочия, заявил российский президент на заседании Совета безопасности РФ.

2022-10-19T17:25+0500

2022-10-19T17:25+0500

2022-10-19T17:39+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

совет безопасности российской федерации

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду.По словам Владимира Путина, перед российскими властями сейчас стоят масштабные задачи в сфере безопасности. Киевский режим отказался от переговоров и использует террористические методы, создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию.Существующая ситуация требует введения военного положения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 20 октября, отметил президент. Владимир Путин заявил, что наделит глав российских регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В областях страны необходимо создать штабы территориальной обороны.Глава государства также подчеркнул важность обеспечить все необходимое для военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции в защиту жителей Донбасса.Кроме того, президент поручил правительству и Министерству обороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и других выплат мобилизованным гражданам.Основной темой заседания стала миграционная политика России. Как отметил президент, в нынешних условиях эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности. Ситуация быстро меняется, появляются новые вызовы и проблемы, и властям страны нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, а миграционная политика государства должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных проблем, подчеркнул Владимир Путин.Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введен максимальный уровень реагирования. Согласно указу президента, главы этих областей могут принимать решения о временном отселении жителей в безопасные районы. Текст указа незамедлительно передается на утверждение в Совет безопасности страны.Напомним, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов проголосовали за присоединение регионов к России. Соглашение о присоединении четырех новых регионов Владимир Путин и руководство областей подписали 30 сентября.

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владимир путин выступление на совете безопасности рф военное положение дополнительные полномочия штабы территориальной обороны лнр днр херсонская запорожская области