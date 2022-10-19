https://uz.sputniknews.ru/20221019/vavilov-rasskazal-gotovy-li-amerikantsy-dat-otpor-kitayu-na-tayvane---video-29276950.html

Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване - видео

Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване - видео

США не готовы бороться за гегемонию одновременно с Китаем и Россией, считает китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.

2022-10-19T18:04+0500

2022-10-19T18:04+0500

2022-10-19T18:04+0500

видео

сша

китай

украина

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29275214_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_e7253bfb2b27b700a3b8b6dd6bd40b82.png

США впервые открыто признали, что теряют лидерство, но окончательно перехватить его Россия и Китай смогут только после победы на Украине и Тайване. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.Почему ХХ съезд Коммунистической партии Китая войдет в историю, а его итоги будут играть решающую роль следующие десять лет? Сменится ли власть в КНР? Готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

сша

китай

украина

тайвань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео сша китаевед николай вавилов тайвань украина россия война борьба за гегемонию