https://uz.sputniknews.ru/20221019/vavilov-rasskazal-gotovy-li-amerikantsy-dat-otpor-kitayu-na-tayvane---video-29276950.html
Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване - видео
Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване - видео
США не готовы бороться за гегемонию одновременно с Китаем и Россией, считает китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
2022-10-19T18:04+0500
2022-10-19T18:04+0500
2022-10-19T18:04+0500
видео
сша
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украина
тайвань
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США впервые открыто признали, что теряют лидерство, но окончательно перехватить его Россия и Китай смогут только после победы на Украине и Тайване. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.Почему ХХ съезд Коммунистической партии Китая войдет в историю, а его итоги будут играть решающую роль следующие десять лет? Сменится ли власть в КНР? Готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео сша китаевед николай вавилов тайвань украина россия война борьба за гегемонию
видео сша китаевед николай вавилов тайвань украина россия война борьба за гегемонию
Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване - видео
США не готовы бороться за гегемонию одновременно с Китаем и Россией, считает китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
США впервые открыто признали, что теряют лидерство, но окончательно перехватить его Россия и Китай смогут только после победы на Украине и Тайване. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
"США не готовы ни технически, ни стратегически к этому не готов. А Китай готов", - считает политолог.
Почему ХХ съезд Коммунистической партии Китая войдет в историю, а его итоги будут играть решающую роль следующие десять лет? Сменится ли власть в КНР? Готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване? Обо всем этом смотрите в нашем видео.