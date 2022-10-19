https://uz.sputniknews.ru/20221019/vtoroy-front-svo-udarnye-vozmojnosti-gruppirovki-voysk-rf-i-rb-29259389.html

Второй фронт СВО: ударные возможности группировки войск РФ и РБ

Второй фронт СВО: ударные возможности группировки войск РФ и РБ

В рамках стратегического сдерживания Беларусь оставляет за собой право на превентивный удар – для предотвращения неизбежной агрессии противника.

2022-10-19T09:54+0500

2022-10-19T09:54+0500

2022-10-19T09:54+0500

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Развертывание совместной группировки войск Союзного государства на белорусской земле обеспечивает принципиальную позицию Минска необходимыми и достаточными силами и средствами. Операционная зона российской СВО станет в ситуации превентивного удара надежным флангом "второго Белорусского фронта".Официальный представитель Министерства обороны РБ Валерий Ревенко 17 октября заявил: "Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения".Принципиальность позиции подтверждена развертыванием совместной группировки войск Союзного государства – в качестве реакции на региональную военно-политическую турбулентность (на основании пункта 11 военной доктрины СГ). Силы и средства Минска и Москвы позволяют предотвратить агрессию на стадии сосредоточения и развертывания войск противника – для проведения плановой операции против РБ.Ранее госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович заявил, коллективный Запад нацелен на войну, и втягивает республику в конфликт. Глава МИД Владимир Макей рассказал о скоплении у границ иностранных войск и боевой техники. Для грядущих провокаций к рубежам РБ стянуты более 30 тысяч военнослужащих НАТО, сотни единиц тяжелой боевой техники, десятки истребителей F-15, F-16 и F-22. Варшава заметно нарастила военные расходы и численность Войска Польского близ белорусской границы, массово закупает иностранную боевую технику, безрассудно стремится к размещению на своей территории американских войск и ядерного оружия. Киевский режим со своей стороны подтянул к границе около 15 тысяч военнослужащих ВСУ, а действующих сотрудников ГУР начали обезвреживать в Минске с 2017 года.Блок НАТО и недоразоруженная Украина – остаются экзистенциальной угрозой безопасности Минска и Москвы. Стратегия Беларуси и России охлаждает желание ряда восточноевропейских стран альянса овладеть регионами Западной Украины. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка РБ и РФ приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.Боевой потенциалПо данным Минобороны РБ, в состав региональной группировки войск на территории Беларуси войдет около 9 тысяч российских военнослужащих. По опыту маневров "Союзная решимость – 2022" известна вероятная динамика переброски российских войск в РБ (инфраструктурные возможности базирования) – более 100 эшелонов (5200 вагонов и платформ) в неделю. Первые эшелоны с российскими войсками и боевой техникой прибыли в Беларусь 15 октября, самолеты перелетели 16 октября.Географическое положение Беларуси позволяет ракетному оружию сухопутных войск контролировать оперативное пространство всей Западной Европы. Для гарантии боевого превосходства на территории РБ могут быть размещены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (носители которых, тяжелые истребители Миг-31 замечены в небе над Минском). Структура и состав группировки войск Союзного государства будет соответствовать уровню вероятной эскалации – без ограничений, включая тактическое ядерное оружие.Новая Военная доктрина Союзного государства с 2021 года регламентирует, а не только допускает (как в старой версии) применение ядерного оружия России в ответ на масштабную агрессию. И Беларусь имеет столько же прав на размещение и применение тактического термоядерного оружия, сколько безъядерные Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, в которых Штаты хранят до 200 водородных бомб типа В61 общей мощностью "900 Хиросим", в постоянной готовности к применению превентивно, то есть первыми.Белорусские части ВВС и ПВО совместно с российскими подразделениями ВКС и ПВО с сентября охраняют воздушные границы Союзного государства. На территории РБ действуют два центра совместной боевой подготовки ВВС и войск ПВО. Российские ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160 летают в белорусском небе с боевой нагрузкой, истребители ВВС Беларуси прикрывают их в постоянной готовности к боевому применению. До недавнего времени основу истребительного парка РБ составляли МиГ-29 с обновленными авионикой, системами РЭБ и вооружением (ракеты "воздух-воздух" Р-77 дальностью до 100 км).На земле с помощью радиолокационного комплекса "Сопка-2" производства РФ белорусские расчеты ПВО видят отметки целей в небе над Киевом и Варшавой. В республике развернуты также дальнобойные системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4".Президент РБ Александр Лукашенко ранее рассказал о модернизации (технологической готовности к применению тактического ядерного оружия) нескольких фронтовых бомбардировщиков Су-24М ВВС Беларуси, развертывании в республике на постоянной основе ОТРК "Искандер-М" и ЗРС С-400 "Триумф". Глава Минобороны РБ Виктор Хренин в мае сообщил о закупках за счет российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит белорусский ОПК. Республика получит новые истребители Су-30СМ, ударные и многоцелевые вертолеты, ЗРК "Тор-М2", другие высокотехнологичные изделия. Активизацию военно-технического сотрудничества Москвы и Минска с начала года отражает ритм прибывающих из России эшелонов с новейшей боевой техникой для ВС Беларуси.Высокие приоритетыВозможности российского "Триумфа", к примеру, позволили создать над компактной территорией РБ надежный купол безопасности диаметром 800 км, непробиваемый средствами воздушного нападения вероятного противника (включая стратегические бомбардировщики B-52, "невидимые" F-35 и F-22, баллистические, крылатые и несуществующие пока гиперзвуковые ракеты Пентагона). До недавнего времени белорусские войска ПВО располагали зенитными ракетными комплексами "Оса", "Тор-М2", "Бук", С-300 дальностью поражения до 10 км, 12 км, 30 км, 75 км соответственно. Однако, Беларусь и Россия еще в 2016-м создали Единую региональную систему ПВО (пять авиационных, десять зенитных ракетных, пять радиотехнических частей и одна – РЭБ). Минск получил (безвозмездно) четыре дивизиона ЗРК С-300ПС, которые размещены в Брестской, Витебской и Гродненской областях. Ранее Россия поставила четыре дивизиона С-300ПС в обмен на шасси МЗКТ-79221 для комплексов РВСН "Тополь-М".Приоритетные направления развития вооруженных сил РБ – ракетные войска, ПВО, силы и средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи. Кроме того, Минск традиционно делает акцент на развитии Сил специальных операций. Высочайший боевой потенциал белорусских ССО формируют три отдельные бригады ВДВ и специального назначения. Для которых специально создана и производится боевая бронированная машина "Кайман" 4х4.Надо иметь ввиду, что Беларусь в военном плане всегда была крепким орешком. Неслучайно республика рассматривается недобрыми соседями как "кинжал в спине НАТО", а западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит РБ достойное 52 место в мире из 142 возможных.В боевом строю Белорусской армии – 45 тысяч действующих военнослужащих (290 тысяч – в резерве), более 200 самолетов и вертолетов, 600 танков и 1510 единиц другой бронетехники, 710 артиллерийских и 238 ракетных установок (включая РСЗО "Полонез" большой дальности). Для понимания, гораздо ниже в рейтинге располагаются такие страны СНГ и ближнего зарубежья, как Узбекистан (55 место), Азербайджан (63), Казахстан (64), Литва (85), Латвия (95), Эстония (108), Таджикистан (111).На Украине, в Польше и других недружественных сопредельных странах понимают, что могущества развернутой объединенной группировки войск РБ и РФ на Западном стратегическом направлении вполне достаточно для изоляции путей снабжения (за исключением румынской логистики), "снарядного голода" ВСУ и ускорения капитуляции киевского режима. Негативная реакция НАТО предсказуема. Совместная региональная группировка войск послужит новым гарантом стабильности в Европе.США и их союзники в декабре 2021 года отрицательно ответили на ключевые российские предложения по равной и неделимой безопасности. И все же, в результате огромной многолетней работы Минска и Москвы Североатлантический альянс более не способен безнаказанно навязывать свои "правила" на постсоветском пространстве, в зоне безопасности и национальных интересов РБ и РФ. "Гегемону" пора привыкнуть к гиперзвуковой уязвимости, и забыть колониальные привычки прошлого.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Учения Steadfast Noon – генеральная репетиция Третьей мировой

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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