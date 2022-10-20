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Кулинарные рекорды из книги Гиннеса - фото
Кулинарные рекорды из книги Гиннеса - фото
20 октября в мире отмечают День повара. Самые вкусные достижения из Книги рекордов Гиннеса - в нашей фотоподборке.
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фото
повара
книга рекордов гиннеса
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фото книга рекордов гиннеса день повара рекорды пицца торт хумус фалафель бешбармак
фото книга рекордов гиннеса день повара рекорды пицца торт хумус фалафель бешбармак

Кулинарные рекорды из книги Гиннеса - фото

22:00 20.10.2022
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НовостиTelegram
20 октября в мире отмечают День повара. Самые вкусные достижения из Книги рекордов Гиннеса - в нашей фотоподборке.
© AFP 2022 / Anwar Amro

Ливанский шеф-повар Рамзи Чуери поставил рекорд по количеству приготовленных фалафельных шариков.

Ливанский шеф-повар Рамзи Чуери поставил рекорд по количеству приготовленных фалафельных шариков. - Sputnik Узбекистан
1/13
© AFP 2022 / Anwar Amro

Ливанский шеф-повар Рамзи Чуери поставил рекорд по количеству приготовленных фалафельных шариков.

© AFP 2022 / Luis Acosta

Коренные жители Панамы поставили рекорд, приготовив самый большой "патакон" - блюдо из жареных зеленых бананов.

Коренные жители Панамы поставили рекорд, приготовив самый большой &quot;патакон&quot; - блюдо из жареных зеленых бананов. - Sputnik Узбекистан
2/13
© AFP 2022 / Luis Acosta

Коренные жители Панамы поставили рекорд, приготовив самый большой "патакон" - блюдо из жареных зеленых бананов.

© AFP 2022 / Mario Laporta

Неаполитанские повара испекли самую длинную пиццу в мире - длиной почти 2 км!

Неаполитанские повара испекли самую длинную пиццу в мире - длиной почти 2 км! - Sputnik Узбекистан
3/13
© AFP 2022 / Mario Laporta

Неаполитанские повара испекли самую длинную пиццу в мире - длиной почти 2 км!

© AFP 2022 / Julio Cesar Aguilar

Повара сделали самый длинный в мире торт в Сальтильо, штат Коауила, Мексика.

Повара сделали самый длинный в мире торт в Сальтильо, штат Коауила, Мексика. - Sputnik Узбекистан
4/13
© AFP 2022 / Julio Cesar Aguilar

Повара сделали самый длинный в мире торт в Сальтильо, штат Коауила, Мексика.

© AFP 2022 / Ezequiel Becerra

Китайские и коста-риканские повара готовят самую большую порцию жареного риса в мире, Сан-Хосе.

Китайские и коста-риканские повара готовят самую большую порцию жареного риса в мире, Сан-Хосе. - Sputnik Узбекистан
5/13
© AFP 2022 / Ezequiel Becerra

Китайские и коста-риканские повара готовят самую большую порцию жареного риса в мире, Сан-Хосе.

© AFP 2022 / Hector Guerrero

Шеф-повара за приготовлением самых длинных тако, Гвадалахара, Мексика.

Шеф-повара за приготовлением самых длинных тако, Гвадалахара, Мексика. - Sputnik Узбекистан
6/13
© AFP 2022 / Hector Guerrero

Шеф-повара за приготовлением самых длинных тако, Гвадалахара, Мексика.

© AFP 2022 / Arun Sankar

Пекарь приготовил торт длиной 6,5 км в южно-индийском штате Керала.

Пекарь приготовил торт длиной 6,5 км в южно-индийском штате Керала. - Sputnik Узбекистан
7/13
© AFP 2022 / Arun Sankar

Пекарь приготовил торт длиной 6,5 км в южно-индийском штате Керала.

© AFP 2022 / Elvis Barukcic

Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире бурек на центральной площади в Тузле.

Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире бурек на центральной площади в Тузле. - Sputnik Узбекистан
8/13
© AFP 2022 / Elvis Barukcic

Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире бурек на центральной площади в Тузле.

© AFP 2022 / Anwar Amro

Представители ливанской Ассоциации торговцев побили мировой рекорд Гиннесса по крупнейшей выставке морепродуктов в Батруне.

Представители ливанской Ассоциации торговцев побили мировой рекорд Гиннесса по крупнейшей выставке морепродуктов в Батруне. - Sputnik Узбекистан
9/13
© AFP 2022 / Anwar Amro

Представители ливанской Ассоциации торговцев побили мировой рекорд Гиннесса по крупнейшей выставке морепродуктов в Батруне.

© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub

Оманские повара готовят традиционное блюдо "кабса" в Маскате.

Оманские повара готовят традиционное блюдо &quot;кабса&quot; в Маскате. - Sputnik Узбекистан
10/13
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub

Оманские повара готовят традиционное блюдо "кабса" в Маскате.

© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko

Кыргызстанские повара за приготовлением самого большого бешбармака в мире.

Кыргызстанские повара за приготовлением самого большого бешбармака в мире. - Sputnik Узбекистан
11/13
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko

Кыргызстанские повара за приготовлением самого большого бешбармака в мире.

© AFP 2022 / Dimitris Dimitriou

Повара готовят самый большой шашлык в мире в греческом порту Патры.

Повара готовят самый большой шашлык в мире в греческом порту Патры. - Sputnik Узбекистан
12/13
© AFP 2022 / Dimitris Dimitriou

Повара готовят самый большой шашлык в мире в греческом порту Патры.

© AFP 2022 / Anwar Amro

Ливанские повара за приготовлением самой большой тарелки хумуса

Ливанские повара за приготовлением самой большой тарелки хумуса - Sputnik Узбекистан
13/13
© AFP 2022 / Anwar Amro

Ливанские повара за приготовлением самой большой тарелки хумуса

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