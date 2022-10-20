Кулинарные рекорды из книги Гиннеса - фото

Ливанский шеф-повар Рамзи Чуери поставил рекорд по количеству приготовленных фалафельных шариков.
Ливанский шеф-повар Рамзи Чуери поставил рекорд по количеству приготовленных фалафельных шариков.
Коренные жители Панамы поставили рекорд, приготовив самый большой "патакон" - блюдо из жареных зеленых бананов.
Коренные жители Панамы поставили рекорд, приготовив самый большой "патакон" - блюдо из жареных зеленых бананов.
Неаполитанские повара испекли самую длинную пиццу в мире - длиной почти 2 км!
Неаполитанские повара испекли самую длинную пиццу в мире - длиной почти 2 км!
Повара сделали самый длинный в мире торт в Сальтильо, штат Коауила, Мексика.
Повара сделали самый длинный в мире торт в Сальтильо, штат Коауила, Мексика.
Китайские и коста-риканские повара готовят самую большую порцию жареного риса в мире, Сан-Хосе.
Китайские и коста-риканские повара готовят самую большую порцию жареного риса в мире, Сан-Хосе.
Шеф-повара за приготовлением самых длинных тако, Гвадалахара, Мексика.
Шеф-повара за приготовлением самых длинных тако, Гвадалахара, Мексика.
Пекарь приготовил торт длиной 6,5 км в южно-индийском штате Керала.
Пекарь приготовил торт длиной 6,5 км в южно-индийском штате Керала.
Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире бурек на центральной площади в Тузле.
Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире бурек на центральной площади в Тузле.
Представители ливанской Ассоциации торговцев побили мировой рекорд Гиннесса по крупнейшей выставке морепродуктов в Батруне.
Представители ливанской Ассоциации торговцев побили мировой рекорд Гиннесса по крупнейшей выставке морепродуктов в Батруне.
Оманские повара готовят традиционное блюдо "кабса" в Маскате.
Оманские повара готовят традиционное блюдо "кабса" в Маскате.
Кыргызстанские повара за приготовлением самого большого бешбармака в мире.
Кыргызстанские повара за приготовлением самого большого бешбармака в мире.
Повара готовят самый большой шашлык в мире в греческом порту Патры.
Повара готовят самый большой шашлык в мире в греческом порту Патры.
Ливанские повара за приготовлением самой большой тарелки хумуса
Ливанские повара за приготовлением самой большой тарелки хумуса