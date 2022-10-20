https://uz.sputniknews.ru/20221020/aeroport-termeza-vremenno-zakroyut-29298031.html
Аэропорт Термеза временно закроют
Аэропорт Термеза временно закроют
На какой срок закроют аэропорт в Термезе – в нашем материале.
2022-10-20T11:42+0500
2022-10-20T11:42+0500
2022-10-20T11:42+0500
общество
аэропорт
термез
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Международный аэропорт "Термез" временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Аэропорт не будет работать с 1 ноября по 25 декабря. В течение двух месяцев на территории аэропорта будут проводиться работы по соединению рулежных дорожек с новой взлетно-посадочной полосой и перроном, а также установке новой системы светосигнального оборудования CAT-I ICAO, метео и радионавигационных систем посадки.Известно, что на данный момент полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной три тысячи метров и шириной 60 метров.
термез
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аэропорт термеза временно закроют на какой срок закроют аэропорт в термезе международный аэропорт
аэропорт термеза временно закроют на какой срок закроют аэропорт в термезе международный аэропорт
Аэропорт Термеза временно закроют
На какой срок закроют аэропорт в Термезе – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik.
Международный аэропорт "Термез" временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Об этом сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Аэропорт не будет работать с 1 ноября по 25 декабря. В течение двух месяцев на территории аэропорта будут проводиться работы по соединению рулежных дорожек с новой взлетно-посадочной полосой и перроном, а также установке новой системы светосигнального оборудования CAT-I ICAO, метео и радионавигационных систем посадки.
Известно, что на данный момент полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной три тысячи метров и шириной 60 метров.