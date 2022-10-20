Чудеса науки: ТОП - 3 разработок на InnoWeek-2022

"Эту собачку в данный момент мы разрабатываем для одиноких и пожилых людей, за которыми некому присматривать. Собачка в основном предназначена для них, а также для чрезвычайных ситуаций. К примеру, если определенные районы недоступны людям, туда можно отправить роботов-собак. Мы на данный момент модифицируем собаку, чтобы она могла ходить по разным склонам", - рассказывает разработчик Амирхон Кориев.