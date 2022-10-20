https://uz.sputniknews.ru/20221020/chudesa-nauki-top---3-razrabotok-na-innoweek-2022-29326049.html
Чудеса науки: ТОП - 3 разработок на InnoWeek-2022
Чудеса науки: ТОП - 3 разработок на InnoWeek-2022
Корреспонденты Sputnik побывали на выставке инновационных идей, проходящей в Ташкенте. О самых интересных научных разработках, представленных на экспозиции – в нашем видеорепортаже.
2022-10-20T21:30+0500
2022-10-20T21:30+0500
2022-10-20T21:30+0500
видео
инновации
выставка
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В Ташкенте проходит ежегодная международная выставка инновационных идей "InnoWeek-2022". В рамках мероприятия ученые, студенты, предприниматели представляют свои новейшие научные разработки.Одна из них – модифицированный робот-собака. Местные разработчики модифицировали уже известные модели роботов-собак. Команды для управления роботом написали узбекистанские студенты.Какие еще удивительные разработки представлены на выставке – смотрите в нашем видео.
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видео innoweek научные разработки инновации драгоценности робот-собака квадрокоптер
видео innoweek научные разработки инновации драгоценности робот-собака квадрокоптер
Чудеса науки: ТОП - 3 разработок на InnoWeek-2022
Корреспонденты Sputnik побывали на выставке инновационных идей, проходящей в Ташкенте. О самых интересных научных разработках, представленных на экспозиции – в нашем видеорепортаже.
В Ташкенте проходит ежегодная международная выставка инновационных идей "InnoWeek-2022". В рамках мероприятия ученые, студенты, предприниматели представляют свои новейшие научные разработки.
Одна из них – модифицированный робот-собака. Местные разработчики модифицировали уже известные модели роботов-собак. Команды для управления роботом написали узбекистанские студенты.
"Эту собачку в данный момент мы разрабатываем для одиноких и пожилых людей, за которыми некому присматривать. Собачка в основном предназначена для них, а также для чрезвычайных ситуаций. К примеру, если определенные районы недоступны людям, туда можно отправить роботов-собак. Мы на данный момент модифицируем собаку, чтобы она могла ходить по разным склонам", - рассказывает разработчик Амирхон Кориев.
Какие еще удивительные разработки представлены на выставке – смотрите в нашем видео
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