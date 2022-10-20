https://uz.sputniknews.ru/20221020/general-mayor-o-vvedenii-v-dnr-lnr-xersonskoy-i-zaporojskoy-oblastyax-voennogo-polojeniya-29293599.html
Генерал-майор о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения
Генерал-майор о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
2022-10-20T12:21+0500
2022-10-20T12:21+0500
2022-10-20T12:21+0500
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совет безопасности российской федерации
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Такой режим действовал в областях еще до их вхождения в состав России, а потому после воссоединения этот шаг стал необходим, рассказал в интервью Sputnik на русском заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов. Что подразумевает под собой режим военного положения? Зачем в смежных регионах России был введен средний уровень реагирования? Почему следующим шагом должна стать мобилизация промышленности? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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президент россии владимир путин на заседании совета безопасности объявил о введении военного положения в лнр днр херсонской и запорожской областях генерал майор попов о введении в днр лнр херсонской и запорожской областях военного положения
президент россии владимир путин на заседании совета безопасности объявил о введении военного положения в лнр днр херсонской и запорожской областях генерал майор попов о введении в днр лнр херсонской и запорожской областях военного положения
Генерал-майор о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Такой режим действовал в областях еще до их вхождения в состав России, а потому после воссоединения этот шаг стал необходим, рассказал в интервью Sputnik на русском заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов.
Что подразумевает под собой режим военного положения? Зачем в смежных регионах России был введен средний уровень реагирования? Почему следующим шагом должна стать мобилизация промышленности? Обо всем этом смотрите в нашем видео.