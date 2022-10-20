https://uz.sputniknews.ru/20221020/glava-mintransa-predlojil-uprostit-protsessy-peresecheniya-kpp-v-tsentralnoy-azii-29304611.html

Глава Минтранса предложил упростить процессы пересечения КПП в Центральной Азии

Глава Минтранса предложил упростить процессы пересечения КПП в Центральной Азии

Какие предложения в ходе международной конференции в Душанбе выдвинул министр траспорта республики - читайте в нашем материале.

2022-10-20T15:35+0500

2022-10-20T15:35+0500

2022-10-20T15:35+0500

политика

узбекистан

кпп

центральная азия

душанбе

конференция

министр

республика

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Во вторник в Душанбе министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов принял участие в международной научно-практической конференции "Логистика и ее преимущества в развитии транспортных коммуникаций между Таджикистаном и странами региона". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.В ходе своего выступления Махкамов отметил, что сегодняшняя геополитическая ситуация побуждает все страны пересмотреть установленные стандартные маршруты и развивать альтернативные транспортные маршруты, признавая их важной составляющей процесса перевозок.Министр рассказал, что Узбекистан в последние годы проводит активную работу по созданию новых транспортных коммуникаций, способных связать регионы Центральной Азии. В частности, республика участвует в проектах строительства железных дорог "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".Также Махкамов отметил, что центральноазитаские государства совместными усилиями создали ряд новых мультимодальных коридоров. Таким образом, глава Минтранса Узбекистана выдвинул ряд предложений и отметил, что создание новых логистических направлений является требованием эпохи, учитывая, что в сложившейся сегодня сложной ситуации традиционная цепочка поставок грузов серьезно нарушена и полностью парализована на некоторых направлениях.Так, он предложил создать постоянную рабочую группу из стран-участниц проекта мультимодального транспортно-логистического коридора "Китай – Кыргызстан/Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа" и провести первое заседание группы в Ташкенте.Кроме этого, глава ведомства предложил упростить процессы пересечения пограничных контрольно-пропускных пунктов и получения виз в процессе международных грузовых перевозок, а также оптимизировать и снизить платежи и сборы.Помимо прочего, Махкамов выразил уверенность в том, что данная конференция сыграет важную роль в развитии транспортно-логистического сотрудничества между нашими странами, подчеркнув, что высказанные в ходе мероприятия мнения и предложения с практическими решениями будут способствовать дальнейшему улучшению экономических и транспортных связей.

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узбекистан предложил упростить процессы пересечения кпп в центральной азии какие предложения в ходе международной конференции в душанбе выдвинул министр траспорта республики ильхом махкамов биоография логистика и ее преимущества в развитии транспортных коммуникаций между таджикистаном и странами региона