https://uz.sputniknews.ru/20221020/kakie-meropriyatiya-mejparlamentskoy-assamblei-sng-proydut-v-samarkande--podrobnosti-29292638.html

Какие мероприятия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдут в Самарканде – подробности

Какие мероприятия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдут в Самарканде – подробности

В конце октября в Самарканде пройдет ряд мероприятий осенней сессии МПА СНГ. Подробнее - в нашем материале.

2022-10-20T09:10+0500

2022-10-20T09:10+0500

2022-10-20T09:10+0500

политика

снг

самарканд

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В конце октября в Самарканде пройдет ряд мероприятий осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба МПА СНГ.Так, 27-28 октября в Самарканде состоится заседание Совета МПА СНГ в рамках осенней сессии. Также осенняя сессия включает в себя 54-е пленарное заседание, заседание постоянных комиссий МПА СНГ и заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.Известно, что мероприятия сессии пройдут в Конгресс-холле, где в сентябре состоялся саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Ранее Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий провел встречу с заместителем хокима Самаркандской области Рустамом Кобиловым и узбекистанским сенатором Шухратом Чуллиевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к мероприятиям осенней сессии МПА СНГ.

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какие мероприятия межпарламентской ассамблеи снг пройдут в самарканде подробности в конце октября в самарканде пройдет ряд мероприятий осенней сессии мпа снг