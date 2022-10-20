https://uz.sputniknews.ru/20221020/liz-trass-podaet-v-otstavku-29318681.html

Лиз Трасс подает в отставку

Лиз Трасс подает в отставку

Недавно избранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает пост. 20.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-20T17:43+0500

2022-10-20T17:43+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Недавно избранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, сообщает РИА Новости.Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября и пробыла на этой должности всего 44 дня.Она также отметила, что останется на посту до тех пор, пока британцы не изберут ее преемника. Выборы главы Консервативной партии пройдут на следующей неделе.Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 16 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.Ранее издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

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