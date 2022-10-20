https://uz.sputniknews.ru/20221020/nazarenko-srok-besposhlinnogo-vvoza-elektromobiley-v-eaes-budet-prodlen-29316797.html

Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен

Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен

По словам министра, данная тема находится в повестке дня ЕЭК

2022-10-20T18:44+0500

2022-10-20T18:44+0500

2022-10-20T18:44+0500

в мире

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/14/29316492_0:0:920:519_1920x0_80_0_0_c00a4a1def02ab54b66039787a3fe770.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Срок беспошлинного ввооза электромоббилей на территорию стран Евразийского экономического союза, вероятнее всего, будет продлен. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.Назаренко также заявил, что при установлении сроков окончания льготного периода для ввоза электромобилей в страны ЕАЭС имелось ввиду, что к этому моменту производство таких автомобилей будет налажено на местах.Кроме этого, министр подчеркнул, что в данное время эта тема находится в повестке дня Евразийской экономической комиссии. Также, по мнению Назаренко, все страны-члены ЕАЭС поддержат продление сроков беспошлинного ввоза автомобилей на электромобилей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

назаренко срок беспошлинного ввоза электромобилей в еаэс будет продлен по словам министра, данная тема находится в повестке дня еэк биография выступление пресс-конференция в спутник армения