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Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен
Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен
По словам министра, данная тема находится в повестке дня ЕЭК
2022-10-20T18:44+0500
2022-10-20T18:44+0500
в мире
еаэс
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Срок беспошлинного ввооза электромоббилей на территорию стран Евразийского экономического союза, вероятнее всего, будет продлен. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.Назаренко также заявил, что при установлении сроков окончания льготного периода для ввоза электромобилей в страны ЕАЭС имелось ввиду, что к этому моменту производство таких автомобилей будет налажено на местах.Кроме этого, министр подчеркнул, что в данное время эта тема находится в повестке дня Евразийской экономической комиссии. Также, по мнению Назаренко, все страны-члены ЕАЭС поддержат продление сроков беспошлинного ввоза автомобилей на электромобилей.
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назаренко срок беспошлинного ввоза электромобилей в еаэс будет продлен по словам министра, данная тема находится в повестке дня еэк биография выступление пресс-конференция в спутник армения
назаренко срок беспошлинного ввоза электромобилей в еаэс будет продлен по словам министра, данная тема находится в повестке дня еэк биография выступление пресс-конференция в спутник армения

Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен

18:44 20.10.2022
© Европейская Экономическая КомиссияНазаренко Виктор Владимирович - Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК
Назаренко Виктор Владимирович - Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
© Европейская Экономическая Комиссия
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По словам министра, данная тема находится в повестке дня ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Срок беспошлинного ввооза электромоббилей на территорию стран Евразийского экономического союза, вероятнее всего, будет продлен. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.
"Хотя вопрос относится скорее к торговому блоку, нежели к техническому регулированию, думаю, страны еще до истечения этого срока обязательно будут его поднимать, потому что тема остается актуальной", - сообщил министр в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.
Назаренко также заявил, что при установлении сроков окончания льготного периода для ввоза электромобилей в страны ЕАЭС имелось ввиду, что к этому моменту производство таких автомобилей будет налажено на местах.
"Наверное, если бы ситуация не была достаточно непростой, то это решение закончилось бы и на этом была бы поставлена точка. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию, Комиссия по предложению стран эту тему будет отдельно рассматривать и будет готовиться какое-то решение", - отметил он.
Кроме этого, министр подчеркнул, что в данное время эта тема находится в повестке дня Евразийской экономической комиссии. Также, по мнению Назаренко, все страны-члены ЕАЭС поддержат продление сроков беспошлинного ввоза автомобилей на электромобилей.
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