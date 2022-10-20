https://uz.sputniknews.ru/20221020/prazdniki-na-amirsoe-i-gastroturizm-novye-turisticheskie-trendy-v-uzbekistane--video-29321631.html

Праздники на Амирсое и гастротуризм: новые туристические тренды в Узбекистане – видео

Праздники на Амирсое и гастротуризм: новые туристические тренды в Узбекистане – видео

Республика становится все более популярной среди российских туристов. Какие новшества помогают росту сферы гостеприимства в стране рассказал эксперт по туризму Николай Сербин.

2022-10-20T19:44+0500

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туризм

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узбекистан

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Узбекистан вошел в рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий из России в ноябре. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Кроме этого, российские туристы стали интересоваться возможностью провести новогодние каникулы на узбекистанском горнолыжном курорте Амирсой. За счет каких мер Узбекистану удается успешно конкурировать с другими странами ближнего зарубежья в сфере туризма, рассказывает эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин.Почему в Узбекистан с целью отдыха стала чаще приезжать российская молодежь? И реально ли запустить специальные турпакеты в Узбекистан для мусульман России? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.

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Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Татьяна Гаврилова

узбекистан россия туризм новые тренды гастротуризм самые популярные города