Праздники на Амирсое и гастротуризм: новые туристические тренды в Узбекистане – видео
19:44 20.10.2022 (обновлено: 20:55 20.10.2022)
Республика становится все более популярной среди российских туристов. Какие новшества помогают росту сферы гостеприимства в стране рассказал эксперт по туризму Николай Сербин.
Узбекистан вошел в рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий из России в ноябре. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Кроме этого, российские туристы стали интересоваться возможностью провести новогодние каникулы на узбекистанском горнолыжном курорте Амирсой. За счет каких мер Узбекистану удается успешно конкурировать с другими странами ближнего зарубежья в сфере туризма, рассказывает эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин.
"Почему Узбекистан так популярен на российском рынке – здесь действует несколько факторов. В первую очередь, это безвизовый режим, свободное передвижение. Плюс ко всему, это стабильные, гарантированные, доступные авиационные перелеты. Только из Москвы в Ташкент в день осуществляется более 15 перелетов. Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно, разнообразно", - пояснил Николай Сербин.
Почему в Узбекистан с целью отдыха стала чаще приезжать российская молодежь? И реально ли запустить специальные турпакеты в Узбекистан для мусульман России? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.