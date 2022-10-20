Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Туркменистан - видео
20:59 20.10.2022 (обновлено: 21:06 20.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках визита главы двух государств подпишут около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Туркменистан.
В ходе поездки узбекистанский лидер встретится с руководством Туркменистана и подпишет около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер, сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев также посетит открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм – Дашогуз".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отношения между двумя странами с 2016 года заметно активизировались, сообщает пресс-служба. Свой первый зарубежный визит в качестве президента в 2017 году Шавкат Мирзиёев совершил в Туркменистан. По итогам поездки главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Туркменистан является одним из основных торговых партнеров Узбекистана в регионе. По итогам 2021 года $ 902,9 млн (+67,6%) .
Туркменистан является также важным логистическим партнером Узбекистана – через его территорию узбекистанские товары попадают к границам Ирана и далее в порты Персидского залива. Кроме того, стороны стремятся максимально использовать потенциал транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ". По итогам 2021 г. объём международных автомобильных грузоперевозок вырос на 17%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане проживают около 198 тыс. туркмен. Туркменский язык преподают в 45 узбекистанских школах, где учатся более 8 тыс. детей В 21 школе обучение ведётся на туркменском языке. В республике действуют туркменские культурные центры и СМИ.
В Каракалпакском госуниверситете действует факультет туркменской филологии. В 2017 г. в Педагогическом институте им. Ажинияза в г. Нукусе открыт факультет по подготовке педагогов по преподаванию на туркменском языке.