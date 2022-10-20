Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221020/shavkat-mirziyoev-priletel-s-ofitsialnym-vizitom-v-turkmenistan-29324940.html
Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Туркменистан - видео
Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Туркменистан - видео
В рамках визита главы двух государств подпишут около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер.
2022-10-20T20:59+0500
2022-10-20T21:06+0500
политика
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/14/29325298_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d331b978761d975b8d4cf3757ddb6d55.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Туркменистан.В ходе поездки узбекистанский лидер встретится с руководством Туркменистана и подпишет около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер, сообщила пресс-служба главы государства.Кроме того, Шавкат Мирзиёев также посетит открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм – Дашогуз".Отношения между двумя странами с 2016 года заметно активизировались, сообщает пресс-служба. Свой первый зарубежный визит в качестве президента в 2017 году Шавкат Мирзиёев совершил в Туркменистан. По итогам поездки главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.Туркменистан является одним из основных торговых партнеров Узбекистана в регионе. По итогам 2021 года $ 902,9 млн (+67,6%) .Туркменистан является также важным логистическим партнером Узбекистана – через его территорию узбекистанские товары попадают к границам Ирана и далее в порты Персидского залива. Кроме того, стороны стремятся максимально использовать потенциал транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ". По итогам 2021 г. объём международных автомобильных грузоперевозок вырос на 17%.В Узбекистане проживают около 198 тыс. туркмен. Туркменский язык преподают в 45 узбекистанских школах, где учатся более 8 тыс. детей В 21 школе обучение ведётся на туркменском языке. В республике действуют туркменские культурные центры и СМИ.В Каракалпакском госуниверситете действует факультет туркменской филологии. В 2017 г. в Педагогическом институте им. Ажинияза в г. Нукусе открыт факультет по подготовке педагогов по преподаванию на туркменском языке.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/14/29325298_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dbc5e24c4f37cd96079a389a3894412d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео шавкат мирзиёев официальный визит туркменистан подписание документов сотрудничество
видео шавкат мирзиёев официальный визит туркменистан подписание документов сотрудничество

Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Туркменистан - видео

20:59 20.10.2022 (обновлено: 21:06 20.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках визита главы двух государств подпишут около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Туркменистан.
В ходе поездки узбекистанский лидер встретится с руководством Туркменистана и подпишет около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер, сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев также посетит открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм – Дашогуз".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отношения между двумя странами с 2016 года заметно активизировались, сообщает пресс-служба. Свой первый зарубежный визит в качестве президента в 2017 году Шавкат Мирзиёев совершил в Туркменистан. По итогам поездки главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Туркменистан является одним из основных торговых партнеров Узбекистана в регионе. По итогам 2021 года $ 902,9 млн (+67,6%) .
Туркменистан является также важным логистическим партнером Узбекистана – через его территорию узбекистанские товары попадают к границам Ирана и далее в порты Персидского залива. Кроме того, стороны стремятся максимально использовать потенциал транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ". По итогам 2021 г. объём международных автомобильных грузоперевозок вырос на 17%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане проживают около 198 тыс. туркмен. Туркменский язык преподают в 45 узбекистанских школах, где учатся более 8 тыс. детей В 21 школе обучение ведётся на туркменском языке. В республике действуют туркменские культурные центры и СМИ.
В Каракалпакском госуниверситете действует факультет туркменской филологии. В 2017 г. в Педагогическом институте им. Ажинияза в г. Нукусе открыт факультет по подготовке педагогов по преподаванию на туркменском языке.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0