https://uz.sputniknews.ru/20221020/shavkat-mirziyoev-priletel-s-ofitsialnym-vizitom-v-turkmenistan-29324940.html

Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Туркменистан - видео

Шавкат Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Туркменистан - видео

В рамках визита главы двух государств подпишут около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер.

2022-10-20T20:59+0500

2022-10-20T20:59+0500

2022-10-20T21:06+0500

политика

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/14/29325298_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d331b978761d975b8d4cf3757ddb6d55.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Туркменистан.В ходе поездки узбекистанский лидер встретится с руководством Туркменистана и подпишет около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер, сообщила пресс-служба главы государства.Кроме того, Шавкат Мирзиёев также посетит открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм – Дашогуз".Отношения между двумя странами с 2016 года заметно активизировались, сообщает пресс-служба. Свой первый зарубежный визит в качестве президента в 2017 году Шавкат Мирзиёев совершил в Туркменистан. По итогам поездки главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.Туркменистан является одним из основных торговых партнеров Узбекистана в регионе. По итогам 2021 года $ 902,9 млн (+67,6%) .Туркменистан является также важным логистическим партнером Узбекистана – через его территорию узбекистанские товары попадают к границам Ирана и далее в порты Персидского залива. Кроме того, стороны стремятся максимально использовать потенциал транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ". По итогам 2021 г. объём международных автомобильных грузоперевозок вырос на 17%.В Узбекистане проживают около 198 тыс. туркмен. Туркменский язык преподают в 45 узбекистанских школах, где учатся более 8 тыс. детей В 21 школе обучение ведётся на туркменском языке. В республике действуют туркменские культурные центры и СМИ.В Каракалпакском госуниверситете действует факультет туркменской филологии. В 2017 г. в Педагогическом институте им. Ажинияза в г. Нукусе открыт факультет по подготовке педагогов по преподаванию на туркменском языке.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео шавкат мирзиёев официальный визит туркменистан подписание документов сотрудничество