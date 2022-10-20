https://uz.sputniknews.ru/20221020/sposoby-zaschitit-koju-v-xolodnoe-vremya-goda--mnenie-vracha-29292408.html

Способы защитить кожу в холодное время года — мнение врача

Способы защитить кожу в холодное время года — мнение врача

Косметологи советуют защищать кожу лица в холодное время года с помощью кремов с витамином С.

2022-10-20T07:05+0500

2022-10-20T07:05+0500

2022-10-20T07:05+0500

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Зимой кожа нуждается в уходе не меньше, чем летом при палящем солнце, рассказала косметолог Ксения Вебер. Она посоветовала защищать кожу кремами с витамином С, а также назвала другие способы ухода за ней в холода.По словам косметолога, для защиты кожи в холодную и ненастную погоду перед выходом на улицу важно использовать качественные защитные (барьерные) крема. Обязательно в уходе за кожей нужно использовать средства с антиоксидантами. Так, бета-каротин ускоряет регенерацию, витамин C осветляет кожу и уменьшает пигментацию, а также замедляет выработку меланина и ускоряет обновление эпидермиса, витамин Е участвует в восстановлении межклеточных мембран, рассказывает специалист.Вебер советует с наступлением холодного времени года вводить в уход средства с кислотами для пилинга, или энзимы. При контакте с энзимами мертвые клетки отслаиваются, и в результате текстура кожи выравнивается, становится мягкой и сияющей.Косметолог обратила внимание, что осенью и зимой не стоит забывать и о защите от солнца. Лучи типа А активны зимой, они проникают через облака и даже стекла. Именно эти лучи являются причиной фотоповреждения кожи, на ней появляется пигментация, купероз и ранние признаки старения.Также для защиты кожи в морозы необходимо ежедневно пользоваться мягкими очищающими средствами, подвела итог Вебер.

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