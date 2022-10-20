https://uz.sputniknews.ru/20221020/strany-odkb-podgotovili-proekt-soglasheniya-po-standartizatsii-voorujeniy-29293087.html

Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

В среду в Москве прошло 20-е заседание межгосударственной комиссии ОДКБ.

2022-10-20T11:04+0500

2022-10-20T11:04+0500

2022-10-20T11:04+0500

политика

одкб

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники. Об этом в среду заявил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.Известно, что в среду в Москве прошло 20-е заседании комиссии. В нем приняли участие представители стран-членов ОДКБ.Заместитель генсека ОДКБ разъяснил, что в тот момент, когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные (стандарты), но есть определенные различия в стандартах, в подходах".Напомним: в ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021 году приостановил его.В договоре 1999-го было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.

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страны одкб подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений в среду в москве прошло 20-е заседание межгосударственной комиссии одкб кто входит что приняли что включает в себя