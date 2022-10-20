https://uz.sputniknews.ru/20221020/tuman-prognoz-pogody-na-20-oktyabrya-29293017.html
Туман и похолодание: прогноз погоды на 20 октября
Туман и похолодание: прогноз погоды на 20 октября
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-20T10:26+0500
2022-10-20T10:26+0500
2022-10-20T11:37+0500
общество
погода
прогноз погоды
республика
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается погода без осадков. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 16-21 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 16-18 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 5-10 градусов.
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туман прогноз погоды на 20 октября какая погода ожидается в четверг на территории республики узбекистан ташкент фергана бухара самарканд
туман прогноз погоды на 20 октября какая погода ожидается в четверг на территории республики узбекистан ташкент фергана бухара самарканд
Туман и похолодание: прогноз погоды на 20 октября
10:26 20.10.2022 (обновлено: 11:37 20.10.2022)
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В четверг в Узбекистане ожидается погода без осадков. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 16-21 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 16-18 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 5-10 градусов.