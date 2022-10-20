https://uz.sputniknews.ru/20221020/tuman-prognoz-pogody-na-20-oktyabrya-29293017.html

Туман и похолодание: прогноз погоды на 20 октября

Туман и похолодание: прогноз погоды на 20 октября

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

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2022-10-20T10:26+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается погода без осадков. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 16-21 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 16-18 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 5-10 градусов.

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